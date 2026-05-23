Τουλάχιστον 24 νεκροί από πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στο Αφγανιστάν, δείτε βίντεο

Αφγανιστάν Πλημμύρες Νεκροί

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέες καταστροφές σε πολλές επαρχίες, με δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες σπίτια κατεστραμμένα

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες, έκαναν γνωστό χθες Παρασκευή περιφερειακοί αξιωματούχοι και η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών των de facto αρχών.

Μέσα σε 24 ώρες, 15 άνθρωποι χάθηκαν στην επαρχία Μπαγλάν (βόρεια), δύο στην Μπανταχσάν (βορειοανατολικά) και ένας στην Ουαρντάκ (κεντρικά) εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών.



«Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας των πλημμυρών», είπε ο Φαρούκ Αχπλαουάκ, εκπρόσωπος του επικεφαλής των τοπικών αρχών στην Μπαγλάν.

Στην Μπανταχσάν, «δυο άνθρωποι είναι νεκροί, (άλλοι) δύο αγνοούνται και πάνω από 100 σπίτια καταστράφηκαν», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.



Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Αφγανιστάν από την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμύρες σε διάφορους τομείς.

Την Πέμπτη, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε διάφορες επαρχίες.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών (...) έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και (άλλοι) ένδεκα τραυματίστηκαν», είπε προχθές Πέμπτη εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Αφγανιστάν, ο Μοχαμάντ Γιουσούφ Χαμάντ.

Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το Αφγανιστάν από τα τέλη Μαρτίου, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκαλούν καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες.

Τουλάχιστον 148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 137 τραυματίστηκαν τον Απρίλιο, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το Αφγανιστάν, από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που, όπως προειδοποιούν ειδικοί, κάνει ολοένα πιο συχνά και σφοδρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

