Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα: «Έπεσα έξω»
GALA
Στάθης Σχίζας Exathlon Γιώργος Καράβας

Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα: «Έπεσα έξω»

Ο πρώην παίκτης του Exathlon μετάνιωσε για τα λόγια του για τον παρουσιαστή

Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα: «Έπεσα έξω»
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη σοβαρή περιπέτεια που είχε στο Exathlon μίλησε ο Στάθης Σχίζας, αποκαλύπτοντας ότι τραυματίστηκε σε μια σχετικά «ήρεμη» πίστα του αγωνίσματος. Ο πρώην παίκτης αναφέρθηκε επίσης, στον παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού, Γιώργο Καράβα, ζητώντας του δημόσια συγγνώμη.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο Στάθης Σχίζας ανέφερε αρχικά, για τον τραυματισμό του: «Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία και είμαστε για χειρουργείο. Το έσπασα, συνέχισα να τρέχω και… γεια σας».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, σχολίασε τον παρουσιαστή του Exathlon, Γιώργο Καράβα, αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε διαφορετική άποψη για τον τρόπο που λειτουργεί. «Στην αρχή είχα πει ότι μου "κλωτσάει" σαν παρουσιαστής. Τώρα που τον γνώρισα και είδα πώς είναι να δουλεύει, έπεσα έξω. Του ζητάω δημόσια συγγνώμη. Είναι όπως πρέπει να είναι και προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακή πτώση από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης