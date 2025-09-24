Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα: «Έπεσα έξω»
Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα: «Έπεσα έξω»
Ο πρώην παίκτης του Exathlon μετάνιωσε για τα λόγια του για τον παρουσιαστή
Για τη σοβαρή περιπέτεια που είχε στο Exathlon μίλησε ο Στάθης Σχίζας, αποκαλύπτοντας ότι τραυματίστηκε σε μια σχετικά «ήρεμη» πίστα του αγωνίσματος. Ο πρώην παίκτης αναφέρθηκε επίσης, στον παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού, Γιώργο Καράβα, ζητώντας του δημόσια συγγνώμη.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο Στάθης Σχίζας ανέφερε αρχικά, για τον τραυματισμό του: «Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία και είμαστε για χειρουργείο. Το έσπασα, συνέχισα να τρέχω και… γεια σας».
Στη συνέχεια, σχολίασε τον παρουσιαστή του Exathlon, Γιώργο Καράβα, αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε διαφορετική άποψη για τον τρόπο που λειτουργεί. «Στην αρχή είχα πει ότι μου "κλωτσάει" σαν παρουσιαστής. Τώρα που τον γνώρισα και είδα πώς είναι να δουλεύει, έπεσα έξω. Του ζητάω δημόσια συγγνώμη. Είναι όπως πρέπει να είναι και προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος», τόνισε.
