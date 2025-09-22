Ο Παναγιώτης Τριβυζάς παντρεύτηκε και βάφτισε την κόρη του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ιωάννα Καραΐσκου και παράλληλα πραγματοποίησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου τη βάφτιση της κόρης τους.

Παναγιώτης Τριβυζάς με τηνκαι παράλληλα πραγματοποίησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου τη βάφτιση της κόρης τους.

το όνομα Ρεβέκκα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 9 Δεκεμβρίου 2023 με πολιτικό γάμο, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του.



Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση και συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο με το ζευγάρι στην εκκλησία, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε.

Κλείσιμο

Παντρεύτηκε οΗ τελετή έγινε στην Παιανία, παρουσία αγαπημένων φίλων και της οικογένειας του ζευγαριού. Η κόρη του αθλητή και της συζύγου του πήρεΟ Παναγιώτης Τριβυζάς είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Είναι αθλητής ταχυτήτων 60μ - 100μ - 200μ και μέλος της Εθνικής Ομάδας στη σκυταλοδρομία 4χ100μ. Ζει και προπονείται μέχρι και σήμερα, ενώ εκτός από την ενασχόλησή του με τον πρωταθλητισμό ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.