Ο Παναγιώτης Τριβυζάς παντρεύτηκε και βάφτισε την κόρη του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Τριβυζάς παντρεύτηκε και βάφτισε την κόρη του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο αθλητής και η Ιωάννα Καραΐσκου πραγματοποίησαν την τελετή στην Παιανία
Παντρεύτηκε ο Παναγιώτης Τριβυζάς με την Ιωάννα Καραΐσκου και παράλληλα πραγματοποίησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου τη βάφτιση της κόρης τους.
Η τελετή έγινε στην Παιανία, παρουσία αγαπημένων φίλων και της οικογένειας του ζευγαριού. Η κόρη του αθλητή και της συζύγου του πήρε το όνομα Ρεβέκκα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 9 Δεκεμβρίου 2023 με πολιτικό γάμο, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του.
Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση και συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο με το ζευγάρι στην εκκλησία, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Τριβυζάς είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Είναι αθλητής ταχυτήτων 60μ - 100μ - 200μ και μέλος της Εθνικής Ομάδας στη σκυταλοδρομία 4χ100μ. Ζει και προπονείται μέχρι και σήμερα, ενώ εκτός από την ενασχόλησή του με τον πρωταθλητισμό ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.
Η τελετή έγινε στην Παιανία, παρουσία αγαπημένων φίλων και της οικογένειας του ζευγαριού. Η κόρη του αθλητή και της συζύγου του πήρε το όνομα Ρεβέκκα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 9 Δεκεμβρίου 2023 με πολιτικό γάμο, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του.
Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση και συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο με το ζευγάρι στην εκκλησία, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Τριβυζάς είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Είναι αθλητής ταχυτήτων 60μ - 100μ - 200μ και μέλος της Εθνικής Ομάδας στη σκυταλοδρομία 4χ100μ. Ζει και προπονείται μέχρι και σήμερα, ενώ εκτός από την ενασχόλησή του με τον πρωταθλητισμό ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα