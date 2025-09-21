Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της: Είναι ένας αυθεντικός και στιβαρός άνθρωπος, ξέρει ποιος είναι

Η Μαρία Κορινθίου εξήγησε ότι μίλησε για τη νέα της σχέση χωρίς όμως να θέλει να μπει σε λεπτομέρειες, καθώς ο σύντροφός της προέρχεται από διαφορετικό χώρο. Τόνισε παράλληλα, ότι δεν ήθελε να κρύψει την προσωπική της ζωή.



Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Ναι μεν βγήκα και μίλησα γι’ αυτό το καινούργιο κομμάτι αλλά η αλήθεια είναι δεν στάθηκα 100% και ούτε θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί και ο άνθρωπός μου βρίσκεται από έναν άλλο χώρο. Δεν ήθελα να κρύβομαι για τη ζωή μου κι από τη στιγμή που ρωτήθηκα είπα ναι, είμαι σε ένα όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Δεν αναιρώ την προηγούμενη σχέση μου και το πιο υπέροχο ήταν γυναίκες που μου έγραψαν σε μηνύματα “παίρνουμε δύναμη από σένα».

Ως έναν αυθεντικό και στιβαρό άνθρωπο χαρακτήρισε η Μαρία Κορινθίου τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση . Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο μετά από δηλώσεις της ίδιας της ηθοποιού. Σε νέα τηλεοπτική της συνέντευξη, τόνισε πως πρόκειται για ένα άτομο που γνωρίζει απόλυτα τον εαυτό του.«Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του», είπε για τον σύντροφό της στην εκπομπή «Χαμογλέλα και Πάλι», το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.