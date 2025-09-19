ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αννίτα Πάνια για Γιώργο Μαζωνάκη: Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής

Βρίσκω φρικτό το να μιλάνε δημόσια για τα όποια προβλήματα, και αν υπάρχουν αυτά, ενός ανθρώπου, πρόσθεσε η παρουσιάστρια

Γεωργία Κοτζιά
Τη συμπάθειά της στο πρόσωπό του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Αννίτα Πάνια, ζητώντας να σταματήσει ο δημόσιος διάλογος που γίνεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την προσωπική ζωή του τραγουδιστή.

Ο πρόσφατος ακούσιος εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την παρουσιάστρια να δηλώνει αντίθετη με αυτή την έκθεση.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή της στον Alpha Radio 98.9, η Αννίτα Πάνια ανέφερε πως ο τραγουδιστής έχει να διαχειριστεί σοβαρά προσωπικά - οικογενειακά ζητήματα, κάτι που κατά τη γνώμη της θα πρέπει να γίνει σεβαστό από τα Μέσα: «Βρίσκω φρικτό, τραγικό και θλιβερό το να μιλάνε δημόσια για τα όποια προβλήματα, και αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ενός ανθρώπου. Πραγματικά εγώ το βρίσκω φρικτό αυτό, αν ήμουν ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα με ενοχλούσε και θα έπαιρνα και μέτρα απέναντι σε αυτό. Τι ακριβώς συνέβη και στο όνομα τίνος; Της αποκάλυψης; Να αποκαλύψουμε τι; Ποια αλήθεια; Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα. Τα προσωπικά του θέματα, το ψυχολογικά του, τα οικογενειακά του, έφτασε κάποια στιγμή αυτό το παιδί να μπει κι εκεί που πήγε. Είναι εντάξει. Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει. Εμένα μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Στη συνέχεια, η Αννίτα Πάνια μίλησε με θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τον «καταπληκτικό καλλιτέχνη». Ταυτόχρονα, επέκρινε την υπερβολική ενασχόληση με τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων για λόγους σχολιασμού, τονίζοντας πως αυτό την ενοχλεί.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Τον βρίσκω και καταπληκτικό καλλιτέχνη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει τις ζωές των ανθρώπων για να 'χαμε να λέγαμε. Εμένα λιγάκι αυτό με ανατριχιάζει από ένα σημείο και μετά. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε στη ζωή μας θέματα. Λιγάκι κι ένας σεβασμός στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, δεν βλάπτει».

