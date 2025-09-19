Αννίτα Πάνια για Γιώργο Μαζωνάκη: Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής

ζητώντας να σταματήσει ο δημόσιος διάλογος που γίνεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την προσωπική ζωή του τραγουδιστή.



Ο πρόσφατος ακούσιος εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την παρουσιάστρια να δηλώνει αντίθετη με αυτή την έκθεση.



Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή της στον Alpha Radio 98.9, η Αννίτα Πάνια ανέφερε πως ο τραγουδιστής έχει να διαχειριστεί σοβαρά προσωπικά - οικογενειακά ζητήματα, κάτι που κατά τη γνώμη της θα πρέπει να γίνει σεβαστό από τα Μέσα:





