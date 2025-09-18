Η Έλενα Τοπαλίδου εμφανίστηκε με μπαστούνι - Τραυματίστηκε στο πόδι

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Η ηθοποιός και χορεύτρια είχε ένα ατύχημα

Γεωργία Κοτζιά
Με μπαστούνι εμφανίστηκε η Έλενα Τοπαλίδου, έπειτα από τραυματισμό που είχε στο πόδι της.

Η ηθοποιός και χορεύτρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και συγκεκριμένα παρουσιάστηκε με ένα λευκό φόρεμα και γύψο στο πόδι της, ενώ παράλληλα κρατούσε μπαστούνι.

Η ίδια μίλησε για την κατάστασή της χωρίς να αποκαλύπτει πώς ακριβώς χτύπησε: «Είπε ο Θεός ότι αυτό το λευκό φόρεμα ταιριάζει με μία λευκή μπότα. Λέω "έχω μόνο δεξί πόδι" και μου είπε "εντάξει το ‘χεις"».

Δείτε το βίντεο


