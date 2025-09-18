Ο Τζάστιν Μπίμπερ εξασφάλισε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για να εμφανιστεί στο Coachella 2025
Ο τραγουδιστής κατάφερε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ, ξεπερνώντας ακόμα και την Μπιγιόνσε
Αμοιβή ύψους 10 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε ο Τζάστιν Μπίμπερ, για να ανοίξει το μουσικό φεστιβάλ Coachella 2025, χωρίς τη βοήθεια μάνατζερ ή εκπροσώπου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone. Ο τραγουδιστής κατάφερε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης, που έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ, ξεπερνώντας ακόμα και την Μπιγιόνσε.
«Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση για έναν headliner και κάτι που κατάφερε εξ ολοκλήρου μόνος του», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του στο περιοδικό. «Μεταξύ του Coachella και της επιτυχίας του άλμπουμ του Swag, είναι σαφές ότι ξεκινά μια συναρπαστική νέα εποχή για τον Τζάστιν, μια εποχή όπου βρίσκεται πλήρως στο τιμόνι της καριέρας του», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Ο καλλιτέχνης εξασφάλισε τη συμφωνία εκατομμυρίων με την Goldenvoice, την εταιρεία παραγωγής του φεστιβάλ, και θα λάβει 5 εκατομμύρια δολάρια ανά Σαββατοκύριακο. Η αμοιβή του αυτή φέρεται να είναι σύμφωνη με εκείνη των κορυφαίων καλλιτεχνών που έχουν πρωταγωνιστήσει στο φεστιβάλ. Εκπρόσωποι του τραγουδιστή και της Goldenvoice δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.
Από το 2023, ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν συνεργάζεται με κάποιον μάνατζερ, αφού χώρισε με τον Σκούτερ Μπράουν ύστερα από περίπου 15 χρόνια συνεργασίας. Τον Ιούλιο, ο τραγουδιστής διευθέτησε οικονομική διαφορά με την εταιρεία του Μπράουν, πληρώνοντας περισσότερα από 8,8 εκατομμύρια δολάρια στην Hybe, ενώ ο Μπράουν είχε δώσει στον Μπίμπερ δάνειο το 2022 για να επιστρέψει μέρος της προκαταβολής 40 εκατομμυρίων δολαρίων της Anschutz Entertainment Group (AEG) για την ακυρωμένη τότε περιοδεία Justice.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ θα ηγηθεί του Coachella μαζί με τους Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Karol G και Anyma. Το πολυαναμενόμενο φεστιβάλ προγραμματίζεται για τις 10 έως 12 και 17 έως 19 Απριλίου στο Indio της Καλιφόρνια.
Justin Bieber becomes highest paid act in Coachella history over Beyoncé with SEVEN-figure payday https://t.co/kk50TGtNVI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2025
