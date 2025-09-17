Ολική επαναφορά για GNTM, μάχη για τα πρωινά και η Ζαρίφη που λάμπει
Εκπλήξεις και μάλιστα δυσάρεστες κρύβει το ραβασάκι της Nielsen για τους περισσότερους
Περνάμε πολύ ωραία στην τηλεόραση. Ειδικά εκεί κοντά στις 8.45 που έρχονται τα νούμερα, αν δεν έχεις καταπιεί την μπουκιά από το κουλούρι Θεσσαλονίκης, που φέρνουν παραδοσιακά δυο τρεις συνάδελφοι στο γραφείο για το καλό, την έβαψες. Αλλά και τοστάκι να τρως λίγο αργότερα, πάλι πρόσεξε πως θα καταπιείς. Και άσε κάτω τον καφέ, συνάδελφε. Εσύ μέχρι το Σάββατο, εμείς Κυριακή και Δευτέρα, μαζί με καμπάνες από λειτουργία. Γενικά η φράση «τι είναι αυτό που ζούμε φέτος» θα παίξει πολύ στις εκπομπές και στα κανάλια και σύντομα θα γίνει και τίτλος, να το θυμηθείτε. Ουδείς εξαιρείται, προσοχή… Τα νούμερα δεν μας λυπούνται και μάλλον ο κόσμος κάτι άλλο θέλει. Τώρα τι είναι αυτό, θα φανεί. Ελπίζω πριν το χειροκρότημα.
Κάποια πρώτα, λίγο αυθαίρετα συμπεράσματα μπορούν να ειπωθούν με προσοχή αλλά ως εκεί. Μάλλον, για παράδειγμα, ο πολύς κόσμος στο πλατό δημιουργεί προβλήματα στον ρυθμό και στα πλάνα. Επίσης η προσέγγιση της σκληρής επικαιρότητας δεν «τραβάει», και το κοινό, ειδικά στην πρωινή ζώνη, θέλει ανάλαφρη και ήρεμη ψυχαγωγία. Τέλος, ας περιμένουμε. Κάθε χρόνο συμβαίνει, γιατί όχι και φέτος, οι τελευταίοι να φτάνουν πρώτοι και τούμπαλιν. Επίσης, να λαμβάνουμε πάντα σοβαρά στα υπόψιν τις μετρήσεις στο συνολικό ποσοστό τηλεθέασης. Γιατί είναι σημαντικό το πόσοι μας βλέπουν και όχι μόνο ποιοι μας βλέπουν…
Αλλαγές και μάλλον για το καλό του διαγωνισμού θα γίνουν στην Eurovision και η ΕΡΤ τις ανακοίνωσε επίσημα. Στην ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, η οποία θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό, προχωρά η ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision. Από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Με νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας από την έναρξη της λειτουργίας της, έκλεισε τον Αύγουστο 2025, η ενημερωτική ιστοσελίδα του ΕΡΤnews. Tο ertnews.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Analytics, κατέγραψε τον Αύγουστο 17.761.000 επισκέψεις από 3,7 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες, σημειώνοντας αύξηση κατά 238% στη συνολική του επισκεψιμότητα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 και κατά 73% στην αντίστοιχη των μοναδικών επισκεπτών.
Εν αναμονή της πρεμιέρας του τρίτου για φέτος ριάλιτι, του «Greece’s next top model» την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Star και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τάση των ριάλιτι, όταν από βδομάδα θα γίνει η μεγάλη των σειρών εισβολή.
Υπάρχει ένα διαμάντι στο «Buongiorno». Η Κατερίνα Ζαρίφη. Το κορίτσι που δίνει χαρά στους συνεργάτες της και στους εκάστοτε παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Η τηλεοπτική συμπεριφορά της Κατερίνας δεν είναι επίπλαστη, δεν είναι οδηγία «χαμογελάτε στα πλάνα και μην είστε μουρτζούφληδες και ξινοί». Είναι βιώματα λαϊκά και γνήσια, είναι επανάσταση και κοινωνικοπολιτική θέση, είναι στάση ζωής και αγωγή, είναι πηγαίο ταλέντο και έξω καρδιά. Η Ζαρίφη είναι σπάνια. Είναι Συνάδελφος. Μένει πίσω και δίνει γενναιόδωρα χώρο, βγαίνει μπροστά και λέει αυτό που πολλοί φοβούνται. Είναι το πανηγύρι μας η Κατερίνα. Το διονυσιακό, το ωραίο, το αυθεντικό. Τυχεροί αυτοί που την έχουν. Τους αξίζει, θα προσθέσω.
Υ.Γ. Στο «Νωρίς νωρίς» το τραπέζι μας σόκαρε... Όχι όλο το σκηνικό. Το οποίο μαθαίνουμε θα αλλάξει σύντομα γιατί πόσα να κάνεις σε μια νύχτα. Όλα καλά, όταν γινόμαστε καλύτεροι γιατί μπορούμε.
Κουίζ: ποιον πολύ γνωστό μάνατζερ, πολύ πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών, πλησίασε πρωινή εκπομπή του ΣΚ προκειμένου να ενταχθεί στο πάνελ της;
