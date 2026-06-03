Οι πληρωμές με Visa και Mastercard αναστέλλονται στην Κούβα λόγω των αμερικανικών κυρώσεων
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Οι πληρωμές με Visa και Mastercard αναστέλλονται στην Κούβα λόγω των αμερικανικών κυρώσεων

Ξένη τράπεζα έλαβε την απόφαση που κοινοποίησε στις κουβανικές Αρχές

Οι πληρωμές με Visa και Mastercard αναστέλλονται στην Κούβα λόγω των αμερικανικών κυρώσεων
Από το προσεχές Σάββατο αναστέλλονται οι πληρωμές με κάρτες Visa και Mastercard στην Κούβα, καθώς μια ξένη τράπεζα διέκοψε τη συνεργασία της με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της νήσου, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων

«Τη 2α Ιουνίου, ελήφθη μια ειδοποίηση εκ μέρους της ξένης τράπεζας, η οποία επεξεργάζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Κούβα μέσω των καρτών Visa και Mastercard και ενημέρωνε σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας της με την εταιρεία Fincimex S.A», ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα της Κούβας σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Fincimex είναι ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της κουβανικής οικονομικό-στρατιωτικής κοινοπραξίας Gaesa, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ.

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