Έλενα Παπαρίζου: Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Κίμωλο
Έλενα Παπαρίζου: Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Κίμωλο
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στο Instagram
Ενώ το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, οι διακοπές φαίνεται πως δεν έχουν τελειώσει για την Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κίμωλο, όπου κι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου φρόντισε να μοιραστεί φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους θαυμαστές της, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Άλλωστε, η ίδια χρησιμοποιεί συχνά τα social media για να κρατά επαφή με το κοινό της.
Στη δημοσίευσή της, η Έλενα Παπαρίζου ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παραλία. Σε αυτές, εμφανίζεται με το μπικίνι της να ποζάρει μπροστά στη θάλασσα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό, ξαπλωμένη σε ένα σωσίβιο.
«Αγαπώ την Κίμωλο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, αποδεικνύοντας έτσι πόσο καλά περνάει κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί.
Δείτε φωτογραφίες
Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου φρόντισε να μοιραστεί φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους θαυμαστές της, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Άλλωστε, η ίδια χρησιμοποιεί συχνά τα social media για να κρατά επαφή με το κοινό της.
Στη δημοσίευσή της, η Έλενα Παπαρίζου ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παραλία. Σε αυτές, εμφανίζεται με το μπικίνι της να ποζάρει μπροστά στη θάλασσα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό, ξαπλωμένη σε ένα σωσίβιο.
«Αγαπώ την Κίμωλο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, αποδεικνύοντας έτσι πόσο καλά περνάει κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα