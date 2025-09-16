Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Κυκλοφόρησε το Capo Dei Capi του Light με τον ΛΕΞ και έγινε viral σε λίγες ώρες
Τη σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 130.000 προβολές, υπέγραψε ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Βασίλης Κεκάτος
Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Capo Dei Capi» του Light και του ΛΕΞ, με τον Βασίλη Κεκάτο, που έχει τιμηθεί με Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Φεστιβάλ των Καννών, να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Στα πλάνα νέοι φαίνονται να επιτίθενται σε ένα περιπολικό.
Το βιντεοκλίπ που έχει συγκεντρώσει πάνω από 130.000 προβολές στο Youtube σε λιγότερο από 24 ώρες λειτουργεί ως μια μικρού μήκους ταινία, με πολυπληθές καστ και 3D animation. Στη δημιουργία του συμμετείχαν επίσης ο Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design.
Το τραγούδι «Capo Dei Capi» κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Light. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την ιταλική φράση «Capo di tutti i capi», η οποία μεταφράζεται στα Ελληνικά ως «αφεντικό όλων των αφεντικών».
