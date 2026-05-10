Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης
ΕΛΛΑΔΑ
Χανταϊός C130 Καραντίνα ΕΟΔΥ Νοσοκομείο Αττικόν

Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης

Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα, έχει ενημερωθεί και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας - Η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα

Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης
52 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ετοιμότητα βρίσκεται C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Αποβιβάζονται οι επιβάτες του MV Hondius με τον χανταϊό στο λιμάνι της Τενερίφης - Δείτε live

Νωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Δείτε live:

LIVE: Hantavirus-stricken cruise ship arrives at Spain’s Canary Islands


LIVE | Granadilla Port Ready For Docking Of Virus-Hit Cruise Ship MV Hondius | VERTEX
Κλείσιμο

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης