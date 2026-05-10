Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης
Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης
Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα, έχει ενημερωθεί και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας - Η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα
Σε ετοιμότητα βρίσκεται C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.
Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.
Δείτε live:
Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.
Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.
Αποβιβάζονται οι επιβάτες του MV Hondius με τον χανταϊό στο λιμάνι της Τενερίφης - Δείτε liveΝωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.
Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.
Δείτε live:
Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.
Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα