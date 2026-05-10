Τον πυροβόλησαν επειδή είχαν διαφορές για ναρκωτικά και τον πέταξαν στον Λουδία, η μαρτυρία που αποκάλυψε τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
Την άκρη του νήματος ψάχνουν οι αστυνομικοί για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 54χρονο που πυροβολήθηκε και φέρεται να τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Οι δράστες και το θύμα φαίνεται πως είχαν προσωπικές διαφορές που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας άνδρας πλησίασε αστυνομικό στην περιοχή του Δενδροποτάμου στις 03:15 και κατήγγειλε ότι οι δύο γιοι του ήταν μάρτυρες ανθρωποκτονίας. Όπως είπε, το περιστατικό συνέβη τρεις ώρες νωρίτερα σε μονοκατοικία στα Μάλγαρα, μετά από συμπλοκή των εμπλεκομένων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Ο πολίτης ανέφερε στον αστυνομικό ότι η σορός του θύματος φορτώθηκε στη συνέχεια από τους δράστες σε αυτοκίνητο, δίνοντας μάλιστα και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Μόλις ο αστυνομικός ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση, καθώς η μαρτυρία κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου ότι παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για την υπόθεση.
Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σπίτι όπου έλαβε χώρα ο πυροβολισμός εντόπισαν έναν κάλυκα, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν και τους εμπλεκόμενους.
Πρόκειται για δύο άτομα, 43 και 44 ετών, τα οποία συνελήφθησαν και φέρεται να ομολόγησαν ότι πυροβόλησαν το θύμα. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται να είπαν, πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας, πλησίον της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην προσαγωγή ακόμη δύο ατόμων που εξετάστηκαν ως μάρτυρες.
Κίνητρο του αιματηρού επεισοδίου φαίνεται πως ήταν οι διαφορές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι δύο δράστες φέρεται να είχαν μεταβεί μαζί με το θύμα στα Κύμινα πριν τον πυροβολήσουν.
Από την πρώτη στιγμή η ΕΛ.ΑΣ., με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό της σορού, οι οποίες ωστόσο παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.
Σύμφωνα με στενό συγγενή του 54χρονου θύματος που μίλησε στο protothema.gr, ο άνδρας ήταν πατέρας και είχε εγγόνια, δεν κυκλοφορούσε συχνά στην περιοχή και κανείς δεν γνωρίζει επί του παρόντος πώς ακριβώς συνέβη το φονικό.
