Τζιν Σίμονς για Όζι Όσμπορν: Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας
Τζιν Σίμονς Όζι Όσμπορν Kiss

Ο θρυλικός μουσικός των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών

Ελένη Μήτση
Με λόγια θαυμασμού και σεβασμό, ο Τζιν Σίμονς των KISS μίλησε για τον Όζι Όσμπορν, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν μοναδικό άνθρωπο και «γίγαντα» της μουσικής σκηνής.

Ο θρύλος των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, λίγες ημέρες αφότου έδωσε την τελευταία του συναυλία στην εκδήλωση «Back To The Beginning» των Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Fail Better», με παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ο Σίμονς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Όσμπορν λέγοντας ότι το μέλος των Black Sabbath παρέμεινε ένας προσγειωμένος άνθρωπος παρά τη φήμη του και χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό».

«Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας, που, ό,τι και να έλεγε ο καθένας, ήταν πάντα ο Όζι και φερόταν σε εσένα και στον γείτονα ακριβώς το ίδιο» είπε ο Σίμονς και πρόσθεσε: «Έλεγε:"Γεια, πώς είσαι; Χαίρομαι που σε βλέπω". Καμία αλαζονεία, τίποτα απολύτως».

Τόνισε ακόμη, ότι γνώριζε τον Όζι Όσμπορν για «δεκαετίες» και πως έμαθε πολλά από εκείνον. Όπως είπε: «Ο Όζι είναι ένα καλό μάθημα για ανόητους σαν εμένα, που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και λένε: "Είμαι ο Τζιν Σίμονς".  Αν  είχες γνωρίσει τον Όζι, ξέρεις, θα είχες την καλύτερη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να γνωρίσεις κάποιον σαν τον Όζι Όσμπορν που ήταν απλώς ο εαυτός του».

Ελένη Μήτση
