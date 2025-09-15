Τζιν Σίμονς για Όζι Όσμπορν: Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας
Τζιν Σίμονς για Όζι Όσμπορν: Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας
Ο θρυλικός μουσικός των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών
Με λόγια θαυμασμού και σεβασμό, ο Τζιν Σίμονς των KISS μίλησε για τον Όζι Όσμπορν, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν μοναδικό άνθρωπο και «γίγαντα» της μουσικής σκηνής.
Ο θρύλος των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, λίγες ημέρες αφότου έδωσε την τελευταία του συναυλία στην εκδήλωση «Back To The Beginning» των Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.
Σε συνέντευξή του στο podcast «Fail Better», με παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ο Σίμονς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Όσμπορν λέγοντας ότι το μέλος των Black Sabbath παρέμεινε ένας προσγειωμένος άνθρωπος παρά τη φήμη του και χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό».
«Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας, που, ό,τι και να έλεγε ο καθένας, ήταν πάντα ο Όζι και φερόταν σε εσένα και στον γείτονα ακριβώς το ίδιο» είπε ο Σίμονς και πρόσθεσε: «Έλεγε:"Γεια, πώς είσαι; Χαίρομαι που σε βλέπω". Καμία αλαζονεία, τίποτα απολύτως».
Τόνισε ακόμη, ότι γνώριζε τον Όζι Όσμπορν για «δεκαετίες» και πως έμαθε πολλά από εκείνον. Όπως είπε: «Ο Όζι είναι ένα καλό μάθημα για ανόητους σαν εμένα, που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και λένε: "Είμαι ο Τζιν Σίμονς". Αν είχες γνωρίσει τον Όζι, ξέρεις, θα είχες την καλύτερη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να γνωρίσεις κάποιον σαν τον Όζι Όσμπορν που ήταν απλώς ο εαυτός του».
Ο θρύλος των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, λίγες ημέρες αφότου έδωσε την τελευταία του συναυλία στην εκδήλωση «Back To The Beginning» των Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.
Σε συνέντευξή του στο podcast «Fail Better», με παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ο Σίμονς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Όσμπορν λέγοντας ότι το μέλος των Black Sabbath παρέμεινε ένας προσγειωμένος άνθρωπος παρά τη φήμη του και χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό».
Gene Simmons Shares the 1 Lesson He Learned from Ozzy Osbourne, What People Got Wrong About the Prince of Darkness https://t.co/cETMUiDXFf— People (@people) September 10, 2025
Τόνισε ακόμη, ότι γνώριζε τον Όζι Όσμπορν για «δεκαετίες» και πως έμαθε πολλά από εκείνον. Όπως είπε: «Ο Όζι είναι ένα καλό μάθημα για ανόητους σαν εμένα, που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και λένε: "Είμαι ο Τζιν Σίμονς". Αν είχες γνωρίσει τον Όζι, ξέρεις, θα είχες την καλύτερη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να γνωρίσεις κάποιον σαν τον Όζι Όσμπορν που ήταν απλώς ο εαυτός του».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα