«Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος» δήλωσε ο στενός του συνεργάτης, Τομ Μορέλο
Ο φίλος του σημείωσε ότι ο θρυλικός τραγουδιστής έδειχνε ιδιαίτερα «εύθραυστος» λίγο πριν την τελευταία του συναυλία στη σκηνή με τους Black Sabbath
Πλήρη επίγνωση ότι πλησίαζε στο τέλος της ζωής του είχε ο Όζι Όσμπορν όταν ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή με τους Black Sabbath, όπως αποκάλυψε ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Τομ Μορέλο. Ο κιθαρίστας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Q101 του Σικάγο, ανέφερε πως ο θρυλικός frontman του metal συγκροτήματος έδειχνε «εύθραυστος» το τελευταίο διάστημα, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.
Ο Τομ Μορέλο, που εργάστηκε στο αποχαιρετιστήριο live των Black Sabbath με τίτλο Back to the Beginning στο Μπέρμιγχαμ στις 5 Ιουλίου, σημείωσε: «Το γεγονός ότι έζησε για να παίξει και να νιώσει αυτή την αγάπη μία ακόμη φορά, να κάνει το Paranoid, να κάνει το Crazy Train… Αν είναι να φύγεις, και εύχομαι να ζούσε άλλα 30 χρόνια, αν είναι να φύγεις έτσι… ένιωθες ότι το ήξερε».
Παρά το «τραγικό» τέλος, όπως το χαρακτήρισε, ο Τομ Μορέλο, υπογράμμισε ότι η ίδια η ζωή του Όσμπορν υπήρξε θαύμα: «Ο Όζι ζούσε πάντα στο χείλος του γκρεμού. Το ότι έζησε όσο έζησε είναι πραγματικό θαύμα».
Ο μουσικός διευθυντής παραδέχτηκε πάντως πως, παρά τα χρόνια καταχρήσεων και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο θάνατος του Όζι Όσμπορν τον αιφνιδίασε: «Ήταν εύθραυστος για ένα διάστημα, αλλά φίλοι μου τον είδαν μόλις μία εβδομάδα μετά. Ήταν σε μια άλλη εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ. Δεν ήταν στο κρεβάτι του θανάτου. Ζούσε κανονικά τη ζωή του. Ήταν μια τρομερή και τραγική έκπληξη».
Ο Όζι Όσμπορν πέθανε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή με τους Black Sabbath. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε η εφημερίδα The Sun, η αιτία θανάτου ήταν ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσος και η νόσος του Πάρκινσον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ozzy Osbourne Knew the End Was Near During Final Black Sabbath Gig https://t.co/MtaqBEtGzl pic.twitter.com/a9KzkKnVFo— TMZ (@TMZ) August 22, 2025
