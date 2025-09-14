Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Άμπι Τσάμπιον
Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στο Αϊντάχο παρουσία της οικογένειας και φίλων του
Φωτογραφίες από τον γάμο του με την Άμπι Τσάμπιον δημοσίευσε ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ λίγες ημέρες μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αϊντάχο.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και μία εβδομάδα αργότερα ο ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινοποιώντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της ζωής του.
Ο Σβαρτσενέγκερ και η σύζυγός του είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και γιόρτασαν τον γάμο τους με τριήμερες εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειάς τους και φίλοι τους από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου με ένα δείπνο, στο οποίο η Τσάμπιον έβαλε ένα φόρεμα της Zimmerman, ενώ ο Πάτρικ εμφανίστηκε με κοστούμι σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, σχεδιασμένο από τον Haider Ackermann. Την επόμενη ημέρα, οι καλεσμένοι παραβρέθηκαν σε μπάρμπεκιου με θέμα το «γουέστερν», όπου η Άμπι Τσάμπιον επέλεξε ένα λευκό φόρεμα με δαντέλα και μακριά μανίκια, συνδυασμένο με μαύρες καουμπόικες μπότες και μαύρο καουμπόικο καπέλο.
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή του γάμου. Η σύζυγος του ηθοποιού φόρεσε νυφικό της Danielle Frankel, ενώ ο Σβαρτσενέγκερ εμφανίστηκε με σμόκιν, επίσης σχεδιασμένο από τον Haider Ackermann.
«Για μένα, το νυφικό και ο σχεδιαστής του ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε η Τσάμπιον στο περιοδικό «Vogue» και πρόσθεσε: «Επειδή η δουλειά μου σχετίζεται με τη μόδα, ήξερα ότι ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον με τον οποίο θα αισθανόμουν απόλυτα άνετα και θα μπορούσα να μοιραστώ ελεύθερα τις σκέψεις και τις ιδέες μου. Από τη στιγμή που γνώρισα την Danielle, κατάλαβα ότι ήταν η κατάλληλη».
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» οι γονείς του γαμπρού, Μαρία Σράιβερ και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, καθώς και συνάδελφοί του από τη σειρά «The White Lotus», όπως οι Τζέισον Άιζακς, Σάρα Κάθριν Χουκ και Σαμ Νιβόλα, μαζί με τη σύντροφό του Ίρις Απάτοου.
