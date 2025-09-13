Ο Ραλφ Λόρεν εμφανίστηκε υποβασταζόμενος από τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη
Ραλφ Λόρεν Νέα Υόρκη Σύζυγος

Η Ρίκι Λόρεν συνόδευσε τον σύζυγό της στην παρουσίαση της νέας του συλλογής στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Ελένη Μήτση
Υποβασταζόμενος από τη σύζυγό του, Ρίκι αποχώρησε ο Ραλφ Λόρεν από την παρουσίαση της νέας του συλλογής στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο 85χρονος σχεδιαστής και η 82χρονη σύζυγός του απαθανατίστηκαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στη Madison Avenue να περπατούν πιασμένοι χέρι - χέρι. Ο Ραλφ Λόρεν αποχώρησε χαιρετώντας τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο, φορώντας τα γυαλιά ηλίου του,  όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από την influencer της Νέας Υόρκης, Μίκι Μπλανκ.

Η επίδειξη αφορούσε στη νέα συλλογή της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Ralph Lauren. Το σόου συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων, όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Λόρα Ντερν και η Ναόμι Γουότς, οι οποίες παρακολούθησαν την παρουσίαση.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image

