Ιωάννα Παππά: Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο
Ιωάννα Παππά: Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο

Απέκλεισα το γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης, ανέφερε η ηθοποιός

Ιωάννα Παππά: Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο
Στο ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού αναφέρθηκε η Ιωάννα Παππά, εξηγώντας ότι σε κάποια περίοδο της ζωής σκέφτηκε να γίνει ξανά μητέρα, οι συνθήκες όμως, όπως είπε, δεν της το επέτρεψαν.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Πάντο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», μετέφερε πως το παιδί της έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει ένα αδερφάκι, η ηθοποιός ωστόσο παραδέχτηκε ότι έχει πλέον αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης εγκυμοσύνης.

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι για να μεγαλώσει την οικογένειά της θα έπρεπε να έχει στήριξη από τρίτα πρόσωπα, είτε να θέσει σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, κάτι που εξήγησε ότι δεν είναι εφικτό να συμβεί.

Όπως δήλωσε η Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί πλέον στην εποχή μας πρέπει να έχεις βοήθεια, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς πρέπει να είσαι σπίτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει σπίτιΑπέκλεισα το γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης. Το παιδί βέβαια ζητάει αδερφάκι. Στο σπίτι μου μέχρι στιγμής μπαίνουν άτομα, τα οποία γνωρίζω. Για πολύ λίγο διάστημα είχαμε μία γυναίκα που με βοηθούσε, την οποία και γνώριζα. Έχει τύχει και μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».

