Αγνώριστη η Τζέσικα Σίμπσον στην τελευταία της εμφάνιση - «Νόμιζα ότι ήταν άλλη» γράφουν στα social media
Η εμφάνιση της 45χρονης στα MTV VMAs προκάλεσε αντιδράσεις
Η Τζέσικα Σίμπσον εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής στα MTV Video Music Awards 2025 και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με την παρουσία της στο κόκκινο χαλί.
Η 45χρονη τραγουδίστρια και σχεδιάστρια μόδας φόρεσε μια εντυπωσιακή τουαλέτα του Κρίστιαν Σιριάνο, όμως η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόσωπό της, που πολλοί χαρακτήρισαν «αγνώριστο».
Στο X και στο Instagram, γράφτηκαν σχόλια όπως «αυτή είναι η Τζέσικα Σίμπσον; Δεν μοιάζει με εκείνη» και «νόμιζα ότι ήταν άλλη στη θέση της», ενώ άλλοι μίλησαν για «σφιγμένο πρόσωπο» που έμοιαζε με αποτέλεσμα αλλεργικής αντίδρασης.
Στο διαδίκτυο δεν έλειψαν και τα πιο αιχμηρά σχόλια, με ορισμένους να αναφέρουν facelift ή υπερβολικά fillers, με κάποιον να γράφει: «Τζέσικα… το πρόσωπο είναι πολύ τραβηγμένο». Υπήρχαν όμως και εκείνοι που την υπερασπίστηκαν: «Είναι 45, φαίνεται υπέροχη και δεν είμαστε πια στα 2000s», έγραψε μια θαυμάστρια.
Η Σίμπσον παρουσίασε στη σκηνή των MTV VMAs τον φίλο της Ρίκι Μάρτιν με το βραβείο Latin Icon Award, ενώ η εμφάνισή της παρέμεινε το πιο συζητημένο θέμα της βραδιάς στα social media.
