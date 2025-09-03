Τομ Χόλαντ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Είναι το καλύτερο σενάριο που διάβασα ποτέ
Τομ Χόλαντ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Είναι το καλύτερο σενάριο που διάβασα ποτέ
Ο ηθοποιός υποδύεται τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους
Τον θαυμασμό του εξέφρασε για ακόμα μία φορά ο Τομ Χόλαντ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η παραγωγή της οποίας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, μετά από έξι μήνες γυρισμάτων σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Αμέσως μετά, ο ηθοποιός ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του περιπέτειας στο σύμπαν της Marvel, «Spider-Man: Brand New Day».
Ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, χαρακτήρισε το σενάριο σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ως «το καλύτερο που έχει διαβάσει ποτέ». «Ο Kρις Nόλαν είναι ένας αληθινός συνεργάτης. Ξέρει τι θέλει...αλλά δεν πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να αναπτύξεις τους χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους», πρόσθεσε.
Μετά τη θριαμβευτική πορεία του «Οπενχάιμερ», το επόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο της «Οδύσσειας» βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως η μάγισσα Κίρκη. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ και Τζον Λεγκουιζάμο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο GQ Sports τον Ιούλιο, ο Τομ Χόλαντ δήλωσε ότι τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» ήταν «η σπουδαιότερη δουλειά της ζωής του, χωρίς αμφιβολία» και «η καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό».
«Νομίζω ότι η ταινία θα είναι μία εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία για το κοινό», πρόσθεσε. «Η συνεργασία με τον Κρις, το να γνωρίσω τον ίδιο και την Έμα Τόμας ήταν υπέροχη. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να δουλεύει όπως αυτοί...το να έχω μια θέση στην πρώτη γραμμή, να συμμετέχω στη διαδικασία, να συνεργάζομαι με έναν γνήσιο μάστορα της τέχνης του και να μαθαίνω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ», τόνισε.
Όσον αφορά το «Spider-Man», ο Τομ Χόλαντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γυρίσματα της τέταρτης σόλο ταινίας της Marvel, σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σημειώνοντας στο AFP ότι «ακόμα νιώθει όπως την πρώτη φορά».
Η «Οδύσσεια» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα ακολουθήσει στις 31 Ιουλίου από τη Sony, σύμφωνα με το Variety.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, χαρακτήρισε το σενάριο σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ως «το καλύτερο που έχει διαβάσει ποτέ». «Ο Kρις Nόλαν είναι ένας αληθινός συνεργάτης. Ξέρει τι θέλει...αλλά δεν πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να αναπτύξεις τους χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους», πρόσθεσε.
Tom Holland says Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ is the best script he’s ever read.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 2, 2025
(Source: https://t.co/FpqWqLfXRz) pic.twitter.com/gb0hDKYuw7
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο GQ Sports τον Ιούλιο, ο Τομ Χόλαντ δήλωσε ότι τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» ήταν «η σπουδαιότερη δουλειά της ζωής του, χωρίς αμφιβολία» και «η καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό».
«Νομίζω ότι η ταινία θα είναι μία εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία για το κοινό», πρόσθεσε. «Η συνεργασία με τον Κρις, το να γνωρίσω τον ίδιο και την Έμα Τόμας ήταν υπέροχη. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να δουλεύει όπως αυτοί...το να έχω μια θέση στην πρώτη γραμμή, να συμμετέχω στη διαδικασία, να συνεργάζομαι με έναν γνήσιο μάστορα της τέχνης του και να μαθαίνω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ», τόνισε.
Όσον αφορά το «Spider-Man», ο Τομ Χόλαντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γυρίσματα της τέταρτης σόλο ταινίας της Marvel, σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σημειώνοντας στο AFP ότι «ακόμα νιώθει όπως την πρώτη φορά».
Η «Οδύσσεια» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα ακολουθήσει στις 31 Ιουλίου από τη Sony, σύμφωνα με το Variety.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα