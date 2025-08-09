ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Οδύσσεια: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2026

Μετά από έξι μήνες γυρισμάτων σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της. Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ μέσα από το Instagram.

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή ομηρικού έπους, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος 'Αντζελες.
Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Εκτός από τη σκηνοθεσία ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο καθώς και την παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας μέσω της εταιρείας τους Syncopy.
Πρόσφατα ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν έδωσε μια γεύση από το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής, σημειώνοντας: «Δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ ταινία σαν αυτή. Νομίζω ότι θα είναι το έπος όλων των επών. Θα είναι ο Νόλαν, στα καλύτερά του».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.

