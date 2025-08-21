Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη μητρότητα: Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου
Η αθλητικογράφος και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν πριν από περίπου ένα μήνα πρώτη φορά γονείς
Ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της περιέγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τη μητρότητα, τονίζοντας ωστόσο ότι βιώνει με πολύ όμορφο τρόπο τις στιγμές που περνάει καθημερινά με το παιδί της.
Η αθλητικογράφος και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 11 Ιουλίου, καθώς ήρθε στη ζωή ο γιος τους. Έχοντας συμπληρωθεί πάνω από ένας μήνας από τη γέννηση του παιδιού της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε την Πέμπτη 21 Αυγούστου ένα βίντεο στο TikTok μιλώντας στους ακολούθους της για το πρώτο διάστημα με τον γιο της στο σπίτι.
Όπως δήλωσε, η μητρότητα έχει πολλές δυσκολίες, παράλληλα όμως συνοδεύεται από ευχάριστες εκπλήξεις: «Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά παράλληλα έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.
Σε άλλο σημείο, η αθλητικογράφος ζήτησε συμβουλές από τους διαδικτυακούς της φίλους σχετικά με τον ύπνου του μωρού: «Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι. Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό».
