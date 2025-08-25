Φίνος Φιλμ: «Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες, τότε όλα γίνονται» - Το βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης
Δείτε το αφιέρωμα με σκηνές παλιών ελληνικών ταινιών

Ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου δημοσίευσε στα social media η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης, που είναι σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Η εταιρεία παραγωγής ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα ποτ πουρί με αγαπημένες σκηνές ελληνικών ταινιών. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες … ε, τότε όλα γίνονται».

Συνέχισε γράφοντας: «Γιατί, ό,τι και αν μας χωρίζει, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μας ενώσει. Και καμιά φορά, θέλει λιγότερο θάρρος απ’ όσο νομίζουμε. Για αυτό χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θυμώνουν!».

Δείτε το βίντεο



