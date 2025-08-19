Φίνος Φιλμ: Το βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας
Φίνος Φιλμ: Το βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας
Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια, αναφέρεται στην ανάρτηση
Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση για να τιμήσει την ημέρα. Με αφορμή αυτό και λαμβάνοντας υπόψιν τη συμβολή της κάμερας στον κινηματογράφο, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, αφιερωμένο στην ημέρα.
Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία παραγωγής ταινιών στο Instagram, ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπου «πρωταγωνιστούσε» η φωτογραφική μηχανή.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά "κλικ". Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο «κλικ» να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια. Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».
Δείτε τη δημοσίευση
Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία παραγωγής ταινιών στο Instagram, ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπου «πρωταγωνιστούσε» η φωτογραφική μηχανή.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά "κλικ". Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο «κλικ» να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια. Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».
Δείτε τη δημοσίευση
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα