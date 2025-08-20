Η Νικόλ Σέρζινγκερ απολαμβάνει τις διακοπές της ξαπλωμένη στην άμμο: «Μου πήρε δύο μέρες να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω»
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την παραλία

Δύο μέρες διακοπών είναι αρκετές για τη Νικόλ Σέρζινγκερ, προκειμένου να συνηθίσει το ότι δεν έχει άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στα social media από το καλοκαίρι της και αναφέρθηκε στη δουλειά της.

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νικόλ Σέρζινγκερ εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, ενώ δροσίζεται από τα κύματα.

Όπως έγραψε πάνω στο βίντεο: «Λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Προσαρμόζομαι εύκολα, τι να πω;».

