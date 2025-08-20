Η Νικόλ Σέρζινγκερ απολαμβάνει τις διακοπές της ξαπλωμένη στην άμμο: «Μου πήρε δύο μέρες να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω»
Η Νικόλ Σέρζινγκερ απολαμβάνει τις διακοπές της ξαπλωμένη στην άμμο: «Μου πήρε δύο μέρες να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω»
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την παραλία
Δύο μέρες διακοπών είναι αρκετές για τη Νικόλ Σέρζινγκερ, προκειμένου να συνηθίσει το ότι δεν έχει άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στα social media από το καλοκαίρι της και αναφέρθηκε στη δουλειά της.
Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νικόλ Σέρζινγκερ εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, ενώ δροσίζεται από τα κύματα.
Όπως έγραψε πάνω στο βίντεο: «Λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Προσαρμόζομαι εύκολα, τι να πω;».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νικόλ Σέρζινγκερ εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, ενώ δροσίζεται από τα κύματα.
Όπως έγραψε πάνω στο βίντεο: «Λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Προσαρμόζομαι εύκολα, τι να πω;».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα