Έλενα Κρεμλίδου για την προσωπική της ζωή: Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο
Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που περνάω τόσο πολύ χρόνο μόνο με τον εαυτό μου και με ανθρώπους που με βοηθούν να εξελιχθώ, πρόσθεσε
Στον χωρισμό της αναφέρθηκε δημόσια η Έλενα Κρεμλίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και αρκετούς μήνες είναι μόνη της, με απόλυτη προτεραιότητα τον εαυτό της και την προσωπική της εξέλιξη.
Η γνωστή Instagrammer και ΥοuTuber αποκάλυψε πως η σχέση της έχει τελειώσει από τον Ιανουάριο, τονίζοντας ότι η περίοδος αυτή στάθηκε αφορμή για μια βαθύτερη αυτογνωσία. «Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο και γενικά πάει καλά αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τους τελευταίους οκτώ μήνες δεν αναζήτησε καν νέα ερωτική σύνδεση.
«Και να φανταστείς αυτούς τους 8 μήνες το μεγαλύτερο διάστημα δεν μιλάω καν σε άνθρωπο (με ερωτική διάθεση). Νιώθω πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που περνάω τόσο πολύ χρόνο μόνο με τον εαυτό μου και με ανθρώπους που με βοηθούν να εξελιχθώ, που δεν με πιάνει καν συχνά πλέον το να θέλω να έχω κάποιον σύντροφο δίπλα μου», σημείωσε.
Παράλληλα, η Έλενα Κρεμλίδου τόνισε πως αυτή η φάση της ζωής της είναι στραμμένη στα επαγγελματικά της και στη συνεχή βελτίωση του εαυτού της. Όπως υπογράμμισε, δεν την απασχολεί πλέον να βρει νέο σύντροφο, αν δεν υπάρχει πραγματική στήριξη και κοινή πορεία.
«Είμαι σε φάση που κάνω πάρα πολύ focus στα επαγγελματικά μου και γενικά, στο να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, οπότε αν κάποιος δεν είναι στην ίδια φάση ζωής και δεν μπορεί να είναι εκεί για να με στηρίξει και να με boostάρει, προτιμώ να μην υπάρχει γενικά, γιατί με κρατάει πίσω», κατέληξε.
Παράλληλα, η Έλενα Κρεμλίδου τόνισε πως αυτή η φάση της ζωής της είναι στραμμένη στα επαγγελματικά της και στη συνεχή βελτίωση του εαυτού της. Όπως υπογράμμισε, δεν την απασχολεί πλέον να βρει νέο σύντροφο, αν δεν υπάρχει πραγματική στήριξη και κοινή πορεία.
«Είμαι σε φάση που κάνω πάρα πολύ focus στα επαγγελματικά μου και γενικά, στο να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, οπότε αν κάποιος δεν είναι στην ίδια φάση ζωής και δεν μπορεί να είναι εκεί για να με στηρίξει και να με boostάρει, προτιμώ να μην υπάρχει γενικά, γιατί με κρατάει πίσω», κατέληξε.
