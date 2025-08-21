Η Ντέμι Λοβάτο έκλεισε τα 33 - Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι των γενεθλίων της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους ακόλουθούς της στα social media
Τα 33 της χρόνια έκλεισε η Ντέμι Λοβάτο την Τετάρτη 20 Αυγούστου και διοργάνωσε ένα πάρτι για την ίδια και τους φίλους της, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλιά της.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους ακόλουθούς της στα social media, δίνοντάς τους μια γεύση από την ημέρα των γενεθλίων της.
Στην τελευταία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντέμι Λοβάτο ανέβασε μια σειρά από στιγμιότυπα, όπου εμφανίζεται να φορά ένα μαύρο κολάν, ασπρόμαυρο τοπ και μία μαύρη γούνα.
Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται να τραγουδά και να χορεύει με τους φίλους της, ενώ σε άλλες ποζάρει μόνη της μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της. «Τι να πω; Είμαι Λέων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντέμι Λοβάτο.
