Only Murders in the Building: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 5ης σεζόν
Only Murders in the Building: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 5ης σεζόν
Θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο Hulu
Η κωμωδία μυστηρίου «Only Murders in the Building» επιστρέφει με την πέμπτη σεζόν, που κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο Hulu. Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν υπόσχεται εξελίξεις και φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θρυλικό τρίο της σειράς, Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ.
Στην 5η σεζόν, η ιστορία ξεκινά με τον μυστηριώδη θάνατο του επί χρόνια θυρωρού του κτιρίου Arconia, Lester, τον οποίο υποδύεται ο Τέντι Κολούκα. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία θεωρεί τον θάνατό του ατύχημα, οι Charles (Μάρτιν), Oliver (Σορτ) και Mabel (Γκόμεζ) είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο, ξεκινώντας μια έρευνα που θα τους οδηγήσει στα πιο σκοτεινά σημεία της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
Η επίσημη σύνοψη προαναγγέλλει μια πλοκή γεμάτη μυστικά, όπου ισχυροί δισεκατομμυριούχοι, μαφιόζοι της παλιάς σχολής και μυστηριώδεις ενοίκοι συνδέονται σε ένα επικίνδυνο δίκτυο. Παράλληλα, οι ήρωες ανακαλύπτουν μια Νέα Υόρκη που αλλάζει δραματικά, με νέους και απειλητικούς παίκτες να εμφανίζονται στη σκηνή.
Η νέα σεζόν φέρνει στο καστ μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως Μέριλ Στριπ, Κρίστοφ Βαλτς, Ρενέ Ζελβέγκερ, Τέα Λεόνι, Κίγκαν-Μάικλ Κέι, Λόγκαν Λέρμαν, Μπίνι Φέλντσταϊν και Νέιθαν Λέιν, ενώ η λίστα περιλαμβάνει επίσης Μάικλ Σίριλ Κρέιτον, Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, Μπόμπι Κάναβαλ, Τζερμέιν Φάουλερ, Ρίτσαρντ Κάιν και Νταιάν Βάιστ.
Δημιουργοί της σειράς είναι ο Στιβ Μάρτιν και ο Τζον Χόφμαν, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο, ενώ συμμετέχουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Σύμφωνα με το Variety, η σειρά έχει ήδη κερδίσει την προσοχή των κριτικών και των θεατών, με 56 υποψηφιότητες για Emmy και 7 νίκες μέσα στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν. Η παραγωγή ανήκει στην 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.
Στην 5η σεζόν, η ιστορία ξεκινά με τον μυστηριώδη θάνατο του επί χρόνια θυρωρού του κτιρίου Arconia, Lester, τον οποίο υποδύεται ο Τέντι Κολούκα. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία θεωρεί τον θάνατό του ατύχημα, οι Charles (Μάρτιν), Oliver (Σορτ) και Mabel (Γκόμεζ) είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο, ξεκινώντας μια έρευνα που θα τους οδηγήσει στα πιο σκοτεινά σημεία της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
The building always wins. Season 5 of Only Murders in the Building premieres September 9! #OMITB @OnlyMurdersHulu pic.twitter.com/oLDrUKnjyx— Selena Gomez (@selenagomez) August 12, 2025
Η νέα σεζόν φέρνει στο καστ μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως Μέριλ Στριπ, Κρίστοφ Βαλτς, Ρενέ Ζελβέγκερ, Τέα Λεόνι, Κίγκαν-Μάικλ Κέι, Λόγκαν Λέρμαν, Μπίνι Φέλντσταϊν και Νέιθαν Λέιν, ενώ η λίστα περιλαμβάνει επίσης Μάικλ Σίριλ Κρέιτον, Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, Μπόμπι Κάναβαλ, Τζερμέιν Φάουλερ, Ρίτσαρντ Κάιν και Νταιάν Βάιστ.
Δημιουργοί της σειράς είναι ο Στιβ Μάρτιν και ο Τζον Χόφμαν, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο, ενώ συμμετέχουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Σύμφωνα με το Variety, η σειρά έχει ήδη κερδίσει την προσοχή των κριτικών και των θεατών, με 56 υποψηφιότητες για Emmy και 7 νίκες μέσα στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν. Η παραγωγή ανήκει στην 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα