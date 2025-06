Στις 6 Ιουλίου το ΟΑΚΑ... παίρνει φωτιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Green Day των 75.000.000 δίσκων - Η ιστορία του συγκροτήματος που αναγέννησε την πανκ ροκ

τραγουδιστής των Green Day παίζει και να μη θυμάται τι έκανε την 1η Φεβρουαρίου του 1994, μαζί με τους άλλους δύο συνοδοιπόρους του, τον Μάικ Ντερντ και τον Τρε Κούλ, όταν το τρίτο τους άλμπουμ «Dookie», κυκλοφόρησε στα δισκοπωλεία.Δεν ήταν λίγοι αυτοί που το χαρακτήρισαν ως τη ραψωδία της ταραχώδους εφηβείας τριών 20χρονων που τα έκαναν σχεδόν όλα στον υπερθετικό βαθμό. Έμελλε όμως να είναι ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ της δεκαετίας του ‘90 και αυτό που έχρισε τους Green Day μια μεγάλη μπάντα, που ξέφυγε από τα στενά όρια της Καλιφόρνιας.Τρεις δεκαετίες μετά, οι αρχιερείς του αμερικάνικου πανκ ροκ έχοντας πουλήσει 75.000.000 άλμπουμ έρχονται στα εικοστά γενέθλια του Ejekt Festival και θα εμφανιστούν στις 6 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η τεράστια μπάντα εμφανίζεται στη χώρα μας αφού, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Παλτόγλου του Ejekt είχε προσπαθήσει ξανά να τους φέρει, οι σταθμοί στις ευρωπαϊκές τους περιοδείες -όλοι ήταν στην κεντρική Ευρώπη- δεν «έβγαζαν» διαδρομή που θα τους έφερνε στη χώρα μας.Φέτος τα κατάφερε και σε τρεις εβδομάδες το ΟΑΚΑ θα δονείται από τους ήχους των εμβληματικών επιτυχιών τους, όπως είναι τα «Basket case», «21 Guns», «Boulevard of broken dreams», «Good Riddance», Wake me up when September ends» κ.ά.Τραγούδια που σημάδεψαν μια γενιά αλλά και την αναγέννηση της πανκ ροκ σκηνής στην Αμερική, έστω και αν κάποιοι φανατικοί οπαδοί τους ένιωσαν προδομένοι, όταν υπέγραψαν με πολυεθνική εταιρεία.Τους απαγόρεψαν μάλιστα να εμφανιστούν στο κλαμπ που έπαιζαν συχνά -το «924 Gilman Street»- αν και πλέον αυτοί που ήθελαν να τους δουν όχι μόνο δεν χώραγαν, αλλά ήθελαν στάδιο.Το «Dookie» πούλησε 25.000.000 δίσκους και κανένα από τα επόμενα άλμπουμ τους δεν το ξεπέρασε, ενώ από τα πιο προφητικά τους θεωρείται το έβδομο που έφερε τον τίτλο «American idiot» και ήταν μια ροκ όπερα. Στο πάνθεον πέρασε η εμφάνισή τους στο Woodstock’ 94, όταν ξέσπασε μια τρελή λασπομαχία μεταξύ της μπάντας και του κοινού, ενώ ένας άνδρας ασφαλείας πέρασε τον μπασίστα Μάικ Ντέρντ για «εισβολέα».Τον φιλοδώρησε με μια μπουνιά σπάζοντάς του τρία δόντια σε αυτό το τρελό live, για να μην θυμηθούμε μια συνέντευξη χρόνια μετά όπου ο Άρμστρονγκ δήλωσε ότι επέλεξαν το πιο ηλίθιο όνομα για το συγκρότημα.



Louis Tomlinson: Από τους One Direction στη σόλο καριέρα

Στην Αθήνα θα ανέβουν στη σκηνή με όλα τα μεγάλα σουξέ τους, ενώ πριν από αυτούς θα «ζεστάνουν» το κοινό οι The Overjoyed, οι Inhaler και οι The Kooks.Τρεις μέρες μετά την «καταιγίδα» των Green Day, τα ηνία στη δεύτερη μέρα του Ejekt στις 9 Ιουλίου, αναλαμβάνει ο πολύς Louis Tomlinson (Λούις Τόμλινσον), που στα 34 χρόνια του έχει ήδη δει και ζήσει πολλά. Τον λες καταρχάς παιδί του X Factor, αφού εκεί αναζήτησε την διάκριση και εκεί μαζί με τους Λίαμ Πέιν, Νάιαλ Χόραμ, Ζέιν Μαλίκ και Χάρι Στάιλς δημιούργησαν το γκρουπ φαινόμενο των One Direction.Από το 2011 μέχρι το 2015 σάρωσαν τους καταλόγους επιτυχιών-το δεύτερο άλμπουμ τους πήγε Νο 1 σε 35 χώρες-ενώ γέμισαν αρένες από την Αγγλία μέχρι την Ασία το 2012, δίνοντας 123 συναυλίες που απέφεραν έσοδα 114.000.000 δολαρίων. Μετά τη διάλυσή τους το 2015, ο Λούις Τόμλινσον ξεκίνησε την σόλο καριέρα του με το τραγούδι «Just hold On» το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με τον διάσημο dj Steve Aoki. Ταυτόχρονα ζούσε την πρώτη απώλεια που τον σημάδεψε βαθιά, αφού εκείνες τις μέρες-ήταν Δεκέμβριος του 2016-έχασε την μητέρα του και δύο χρόνια μετά η μοίρα πάλι δεν του χαρίστηκε.Η αδερφή του Φελίσιτι πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς τον Μάρτιο του 2018, λίγους μήνες πριν ο Τόμλινσον πάρει θέση κριτή στο X Factor, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν οι σόλο δουλειές του συζητήθηκαν και ο ίδιος αποδείχτηκε ένας εκρηκτικός περφόρμερ στη σκηνή.Το κατάλαβαν καλά οι Αθηναίοι που γέμισαν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου του 2023 την Πλατεία Νερού όταν ο Λούις τους ταρακούνησε για τα καλά και απέδειξε ότι δεν ήταν πια ένα εφηβικό ποπ είδωλο. Το ίδιο θα κάνει και στις 9 Ιουλίου σε ένα κατάμεστο-αυτό αναμένεται να συμβεί-ΟΑΚΑ αυτός ο τυπάς που φλερτάρει ή ερωτοτροπεί με την ροκ, χωρίς να ξεχνάει και κάποια σουξέ των One Direction.Πριν από αυτόν η Nieve Ella θα βγει πρώτη στο stage, θα ακολουθήσουν οι εξαιρετικοί Βρετανοί Only the Poets που τυγχάνουν ένα από τα πλέον αρχόμενα σχήματα της rock/indie σκηνής και έπεται η Sevdaliza H τελευταία βρίσκεται στο peak της καριέρας της με streams που μετριούνται σε δισεκατομμύρια και μια σκηνική παρουσία που καθηλώνει το κοινό. Τελευταίος θα τραγουδήσει ο Τόμλινσον που πέρυσι πάντως λες και το κισμέτ έχει κάτι μαζί του βίωσε άλλη μια τραγωδία που είχε να κάνει ξανά με απώλεια αγαπημένου του προσώπου.Ο Λίαμ Πέιν με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί σε ένα από τα πιο πετυχημένα boy band, αυτοκτόνησε βουτώντας στο κενό από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που έμενε στο Μπουένος Άιρες ενώ λίγες ώρες πριν έκανε την τελευταία του ανάρτηση. Ο Λούις τον χαιρέτησε γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μακάρι να είχα την ευκαιρία να σε αποχαιρετήσω και να σου πω άλλη μια φορά πόσο πολύ σε αγάπησα. Σε αγαπώ φίλε...Κοιμήσου καλά».