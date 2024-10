Green Day: Το δημοφιλές συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για συναυλία

Κλείσιμο

Μία από τις δημοφιλέστερες αμερικανικές πανκ ροκ μπάντες, που έχουν χαρίσει στο διεθνές κοινό μεγάλες επιτυχίες, θα έρθει για πρώτη φορά στο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους Καλιφορνέζουςοι οποίου θα δώσουν μια μεγάλη σστις, στο, στο πλαίσιο του φεστιβάλτο οποίο θα γιορτάσει το 2025 τα είκοσι χρόνια δυναμικής παρουσίας του στα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα.Οι Green Day έχουν πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν αποσπάσει πέντε μουσικά βραβεία Γκράμι ενώ έχει κατακτήσει το τίτλο του συγκροτήματος με τις πολυπληθέστερες συναυλίες όλων των εποχών για τα δύο live τους στις στο Milton Keynes National Bowl της Μεγάλης Βρετανίας τα οποία παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 130.000 άτομα.Ανάμεσα στα πιο δημοφιλήτους συμπεριλαμβάνονται τα «Boulevard of broken dreams», «Basket Case», «American Idiot», «Welcome to Paradise», «When I come around», «Wake me up when September ends», «Jesus of Suburbia», «21 guns» κ.α.των εισιτηρίων για την συναυλία των Green Day στην Αθήνα θα ξεκινήσει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.