Ολοένα και περισσότερα πρώην μέλη της παραγωγής «It Ends With Us» βγαίνουν μπροστά και τοποθετούνται δημόσια για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της, Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι με τελευταία τηνΗ γυναίκα πήρε ανοιχτά το μέρος του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, τονίζοντας πως η ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε τη γενναιοδωρία του και προσπάθησε να πάρει εκείνη την εξουσία.Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes Australia», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω πως ίσως η Μπλέικ Λάιβλι ένιωσε τη γενναιοδωρία του, την εξέλαβε για αδυναμία και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί και να πάρει εξουσία». Σύμφωνα με το IMDb, η Τάλια Σπένσερ εργάστηκε ως storyboard artist στην ταινία.Υποστήριξε μάλιστα, πως η 37χρονη ηθοποιός «προσπάθησε» να ελέγξει την ταινία, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι υπήρξε ένας τεράστιος συμβιβασμός σε σχέση με το αρχικό όραμα του Τζάστιν για την ταινία». «Το να βλέπεις να επικρατεί αυτό ήταν σίγουρα λίγο λυπηρό», συμπλήρωσε. Δεν παρέθεσε, ωστόσο, συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς η Μπλέικ Λάιβλι φέρεται να του επιβλήθηκε.Η Tάλια Σπένσερ, πάντως, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον Τζάστιν Μπαλντόνι, λέγοντας: «Δεν ένιωσα ποτέ άβολα δουλεύοντας με τον Τζάστιν. Ήταν από τους λίγους σκηνοθέτες που ήταν ευγενικοί και με σεβασμό». Συμπλήρωσε, επίσης: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω τις κατηγορίες εναντίον του. Με δεδομένο το όραμά του για την ταινία και την αληθινή πρόθεσή του να βοηθήσει νεαρές γυναίκες, θεωρώ τις καταγγελίες δύσκολο να ευσταθούν».Η Τάλια Σπένσερ κατέληξε: «Θα ήταν ωραίο αν όλοι μπορούσαν να αφήσουν τα "σπαθιά" τους και να αναγνωρίσουν τη δική τους ευθύνη σε όλο αυτό και να τα βρουν, αλλά δεν ζούμε σε τέτοιον κόσμο, σωστά; Τώρα είναι λίγο αργά. Ελπίζω να αποκαλυφθεί η αλήθεια, οι αθώοι να δικαιωθούν και να προχωρήσουμε παρακάτω».O Tζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή 400 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό κατά της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της εκπροσώπου τους, Λέσλι Σλόαν. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα οποία έχει εξασφαλίσει η Page Six, ο Τζάστιν Μπαλντόνι υποστηρίζει πως η Μπλέικ Λάιβλι άρχισε να παρεμβαίνει στη δημιουργική διαδικασία. Συγκεκριμένα, απαιτούσε πλήρη έλεγχο στην ενδυματολογία του χαρακτήρα της, κάτι που ξεπερνά τα συνηθισμένα δικαιώματα των πρωταγωνιστών που μπορεί να έχουν λόγο στην «γενική εμφάνιση» του ρόλου τους, όχι όμως πλήρη εξουσία.Επιπλέον, στην αγωγή αναφέρεται ότι ο σκηνοθέτης αισθάνθηκε πιεσμένος να εγκρίνει αλλαγές στο σενάριο από τη Μπλέικ Λάιβλι για μια καθοριστική σκηνή στην ταράτσα, μετά από συνάντηση όπου παρόντες ήταν και ο Ρέινολντς μαζί με την κολλητή της φίλη, Τέιλορ Σουίφτ. Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι ο σκηνοθέτης ένιωσε υποχρεωμένος να στείλει μήνυμα στη Μπλέικ Λάιβλι, λέγοντάς της ότι του άρεσαν οι σελίδες της, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν χρειαζόταν η πίεση του Ρέινολντς και της διάσημης φίλης της για να πειστεί». «Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Μπαλντόνι δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Λάιβλι, αλλά και τους "δράκους" της, δύο από τις πιο ισχυρές και πλούσιες διασημότητες στον κόσμο, οι οποίοι δεν δίσταζαν να τον δυσκολέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φρίντμαν.Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ισχυρίζεται ακόμη ότι η Μπλέικ Λάιβλι τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση μέσω αναφοράς στην California Civil Rights Department και μετέπειτα αγωγής, μόνο αφού προηγουμένως τον απείλησε πως δεν θα εμφανιστεί στο σετ και δεν θα προωθήσει την ταινία, κάτι που ο ίδιος λέει ότι συνέβαλε στην αποτυχία της κυκλοφορίας της. Από την πλευρά της, η Μπλέικ Λάιβλι αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως έχει υπάρξει ειλικρινής σχετικά με τις εμπειρίες της στο σετ και πως ο Μπαλντόνι ξεκίνησε εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, υποβάλλοντας αγωγή σε μια προσπάθεια αντεκδίκησης επειδή εκείνη μίλησε δημόσια.Η ταινία It Ends With Us βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover και καταπιάνεται με τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της συναισθηματικής κακοποίησης ανάμεσα στους δύο βασικούς χαρακτήρες, που ενσαρκώνονται από τη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι. Η Τάλια Σπένσερ είναι το δεύτερο μέλος της παραγωγής που τοποθετείται δημοσίως σχετικά με τη διαμάχη τους.Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο ηθοποιός Άνταμ Μόντσεϊν, που συμμετείχε σε μια σκηνή τοκετού με την Μπλέικ Λάιβλι διέψευσε την ηθοποιό για τους ισχυρισμούς της, λέγοντας στην Page Six: «Δεν θα κάνω εικασίες για τα κίνητρα της κας Λάιβλι που ανέφερε στην αγωγή. Το μόνο που θα πω είναι ότι η εμπειρία μου δουλεύοντας μαζί της ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που περιγράφει. Ομολογώ πως εξεπλάγην διαβάζοντας την περιγραφή της».Shutterstock