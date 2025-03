Τζάστιν Μπαλντόνι: Δικαστής ανέστειλε προσωρινά τη μήνυση 250 εκατ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο δικαστής Λούις Τζ. Λίμαν έκανε δεκτό το αίτημα των New York Times να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση του Τζάστιν Μπαλντόνι και της Μπλέικ Λάιβλι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Κατά το διάστημα αυτό, το δικαστήριο θα εξετάσει την προσφυγή της εφημερίδας για απόρριψη της μήνυσης.«Είναι απίθανο τα εμπλεκόμενα μέρη από την πλευρά του Wayfarer να υποστούν άδικη ζημία κατά τη διάρκεια της αναστολής, όσο το δικαστήριο εξετάζει την εκκρεμή προσφυγή», ανέφερε στην απόφασή του ο ομοσπονδιακός δικαστής, αναφερόμενος στον Μπαλντόνι, το Wayfarer Studios, τον διευθύνοντα σύμβουλό του, τον χρηματοδότη Στιβ Σόροβιτς και τις υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων Μελίσα Νέιθαν και Τζένιφερ Έιμπελ.«Οι New York Times δεν καθυστέρησαν να καταθέσουν την προσφυγή τους. Την υπέβαλαν εντός 21 ημερών από την επίδοση της μήνυσης», πρόσθεσε. «Το δικαστήριο σκοπεύει να εξετάσει άμεσα το αίτημα απόρριψης μόλις αυτό κατατεθεί πλήρως. Στο βαθμό που τα εμπλεκόμενα μέρη ανησυχούν για καθυστερήσεις, έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν την επικείμενη τροποποιημένη μήνυσή τους ή την απάντησή τους στο αίτημα απόρριψης. Τα ίδια, άλλωστε, υποστηρίζουν ότι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τους The New York Times δεν αναμένεται να είναι εκτεταμένη».Μετά την απόφαση, εκπρόσωπος των The New York Times χαρακτήρισε την εξέλιξη μια «μικρή νομική νίκη» για την εφημερίδα. «Εκτιμούμε τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, που αναγνωρίζει τη σημασία της Πρώτης Τροπολογίας», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας στο Us Weekly. «Το δικαστήριο εμπόδισε τον κ. Μπαλντόνι από το να επιβαρύνει τους The Times με αιτήματα για αποδεικτικά στοιχεία σε μια υπόθεση που δεν θα έπρεπε καν να έχει κατατεθεί».Η απόφαση του δικαστή ήρθε τέσσερις ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής από τους The New York Times για την απόρριψη της μήνυσης. Παράλληλα, η εφημερίδα υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ της για τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us.«Όπως δείχνει η προσφυγή μας, η μήνυση κατά των The New York Times δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κατατεθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας στις 28 Φεβρουαρίου. «Η Μπλέικ Λάιβλι έθεσε σοβαρές ανησυχίες για τη μεταχείρισή της στο πλατό και μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Κάναμε ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης: ενημερώσαμε το κοινό για την καταγγελία που υπέβαλε στην Υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια. Η ανόητη εκστρατεία του κ. Μπαλντόνι εναντίον των Times – αμφισβητώντας την ηθική μας, προσπαθώντας να δυσφημίσει το ρεπορτάζ μας και καταθέτοντας μια αβάσιμη μήνυση – δεν θα μας φιμώσει».Τον Δεκέμβριο του 2024, οι The New York Times δημοσίευσαν ρεπορτάζ στο οποίο η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορούσε τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία για σεξουαλική παρενόχληση και για ενορχήστρωση δυσφημιστικής εκστρατείας εναντίον της. Μετά το δημοσίευμα, η Λάιβλι υπέβαλε μήνυση κατά του Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα.Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και μήνυσε τους New York Times, υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα «επιλεκτικά παρέθεσε» επικοινωνίες και απέκρυψε στοιχεία που φέρεται να παραπλάνησαν τους αναγνώστες στο άρθρο της με τίτλο We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine. «Ο ρόλος ενός ανεξάρτητου ειδησεογραφικού οργανισμού είναι να ακολουθεί τα γεγονότα όπου κι αν οδηγούν», ανέφερε ανακοίνωση της εφημερίδας.Συνέχισε γράφοντας: «Το ρεπορτάζ μας ήταν σχολαστικά και υπεύθυνα τεκμηριωμένο. Βασίστηκε στην εξέταση χιλιάδων σελίδων πρωτότυπων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και των email που παραθέτουμε με ακρίβεια και εκτενώς στο άρθρο. Αυτά τα μηνύματα και τα email αποτέλεσαν, επίσης, τον πυρήνα της καταγγελίας για διακρίσεις που υπέβαλε η Μπλέικ Λάιβλι στην Καλιφόρνια κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι και των συνεργατών του».Ο Μπαλντόνι έχει επίσης καταθέσει αγωγή 400 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Λάιβλι, του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών της, Λέσλι Σλόουν. Από την πλευρά της, η Σλόουν έχει υποβάλει αίτημα να απομακρυνθεί από τη δίκη.: Shutterstock