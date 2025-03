Τζάστιν Μπαλντόνι: «Δεν πρόκειται να μας φιμώσει» - Οι New York Times ζητούν να απορριφθεί η μήνυσή του εις βάρος τους

Κλείσιμο

κατέθεσε επίσημα αίτημα για την απόρριψη της αγωγής ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει εναντίον της ο Τζάστιν Μπαλντόνι. Σύμφωνα με το Deadline, η εφημερίδα κατέθεσε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου σχετική προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, υπερασπιζόμενη τη δημοσιογραφική της κάλυψη σχετικά με τις καταγγελίες της Μπλέικ Λάιβλι εις βάρος του Μπαλντόνι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Παράλληλα, ζητά την απαλλαγή της από τη συγκεκριμένη αγωγή.Η New York Times υποστηρίζει ότι το ρεπορτάζ της και η συλλογή πληροφοριών για το άρθρο με τίτλο «We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine», το οποίο ανέφερε τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από την Λάιβλι εις βάρος του Μπαλντόνι, ήταν δίκαιο και ακριβές. Στην προσφυγή που κατέθεσε την Παρασκευή, η εφημερίδα κατηγορεί τον Μπαλντόνι και την Wayfarer Studios ότι παρουσίασαν «μονόπλευρες» αφηγήσεις σχετικά με τη διαμάχη τους με την Μπλέικ Λάιβλι, οι οποίες δεν θα έπρεπε να εμπλέκουν τη New York Times.«Το διορθωμένο κείμενο της αγωγής από την πλευρά της Wayfarer παρουσιάζει μια μονόπλευρη αφήγηση που έχει ήδη λάβει εκτεταμένη δημοσιότητα», αναφέρει το δικαστικό έγγραφο της εφημερίδας και συνεχίζει: «Όμως, η New York Times δεν έχει καμία θέση σε αυτή τη διαμάχη».Σε δήλωσή της στο Us Weekly την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, η New York Times επανέλαβε την απαίτησή της για την απόρριψη της αγωγής. «Όπως δείχνει η προσφυγή μας, αυτή η υπόθεση δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει κατατεθεί κατά της New York Times», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας. «Η Μπλέικ Λάιβλι εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στα γυρίσματα και μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Εμείς κάναμε αυτό που οφείλουν να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης: ενημερώσαμε το κοινό για την καταγγελία που υπέβαλε στην Καλιφορνέζικη Υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων. Η εκστρατεία του κ. Μπαλντόνι εναντίον μας – αμφισβητώντας την ηθική μας, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το ρεπορτάζ μας, καταθέτοντας μια αβάσιμη αγωγή, δεν πρόκειται να μας φιμώσει».Ο Τζάστιν Μπαλντόνι είναι ένας από τους δέκα ενάγοντες, ανάμεσά τους οι δημοσιογράφοι Μελίσα Νέιθαν και Τζένιφερ Άμπελ, καθώς και οι παραγωγοί του It Ends With Us, Τζέιμς Χιθ και Στιβ Σάροβιτζ, οι οποίοι κινήθηκαν νομικά εναντίον της New York Times την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024.Οι ενάγοντες κατηγορούν την εφημερίδα για «συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή παρουσίαση γεγονότων», υποστηρίζοντας ότι η δημοσίευση επέλεξε επιλεκτικά επικοινωνίες και παρέλειψε κρίσιμο πλαίσιο, με σκοπό να παραπλανήσει το αναγνωστικό κοινό. Η New York Times, από την πλευρά της, απορρίπτει τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι το ρεπορτάζ της ήταν δίκαιο και ακριβές.«Στην 224 σελίδων διορθωμένη αγωγή τους (FAC), που συνοδεύεται από μια πρόσθετη 168 σελίδων χρονολογική παρουσίαση, οι ενάγοντες από την Wayfarer παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή μιας συνεχιζόμενης χολιγουντιανής διαμάχης ανάμεσα στους ηθοποιούς Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι», αναφέρει η δικαστική προσφυγή της εφημερίδας. «Σε έναν βαθμό, η αγωγή έχει ήδη επιτύχει τον προφανή της στόχο: η ιστορία των ενάγοντων έχει καλυφθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό που δεν έχει καταφέρει, όμως, είναι να διατυπώσει μια έγκυρη νομική αξίωση κατά της New York Times».Μετά την κατάθεση της προσφυγής, εκπρόσωπος της Λάιβλι δήλωσε στο Us Weekly ότι η πλευρά της συμφωνεί πως η αγωγή κατά της New York Times πρέπει να απορριφθεί. «Με την προσφυγή της, η New York Times αποκαλεί την αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι όπως ακριβώς είναι: ένα αναίσχυντο PR έγγραφο που δεν έχει θέση σε αίθουσα δικαστηρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ηθοποιού.Πρόσθεσε επίσης: «Για χρόνια, ο Μπαλντόνι καλούσε τους άνδρες να ακούν και να πιστεύουν τις γυναίκες. Όταν όμως μια γυναίκα μίλησε για τη συμπεριφορά του, εκείνος και ο δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του, Στιβ Σάροβιτζ, χρησιμοποίησαν μια συντονισμένη διαδικτυακή καμπάνια για να την 'καταστρέψουν' και να 'θάψουν' την ιστορία της, μαζί με τα μέσα ενημέρωσης που τη μετέδωσαν. Αυτές οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αντέξουν στο δικαστήριο, και όλοι μπορούν να δουν ότι οι ισχυρισμοί τους δεν έχουν καμία βάση».Το Us Weekly έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Τζάστιν Μπαλντόνι για κάποιο σχόλιο. Τον Δεκέμβριο, μετά την κατάθεση της αγωγής των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ο δικηγόρος του σκηνοθέτη, Μπράιαν Φρίντμαν, είχε δεσμευτεί να «καταστρέψει» τη New York Times, χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ της «μια σκληρή εκστρατεία σπίλωσης», σε δήλωσή του στο Us Weekly.«Σε αυτή τη βίαιη εκστρατεία σπίλωσης, που σχεδιάστηκε πλήρως από την Μπλέικ Λάιβλι και την ομάδα της, η New York Times υποτάχθηκε στις επιθυμίες δύο πανίσχυρων και 'ανέγγιχτων' χολιγουντιανών σταρ, παραβλέποντας δημοσιογραφικές πρακτικές και ηθικές αρχές», είχε δηλώσει τότε. «Χρησιμοποίησαν παραποιημένα μηνύματα και απέκρυψαν στοιχεία που αντέκρουαν το αφήγημά τους, προκειμένου να ενισχύσουν τη στρατηγική δημοσίων σχέσεων της Λάιβλι και να διαχειριστούν τη δημόσια εικόνα της».Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι και στις 16 Ιανουαρίου υπέβαλε ξεχωριστή αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών της, Λέσλι Σλόαν, η οποία έχει ζητήσει να αφαιρεθεί από τη δίκη.: Shutterstock