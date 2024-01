Άγριος καβγάς Απολλεών - Διονυσίας στο «My Style Rocks»: Δεν σου μιλάω καν και δεν το αντέχεις

Απολλεών μίλησε για τη διαδικασία που η ίδια αξιολογεί. «Δεν μπορώ κάτι που είναι μέτριο να του βάλω ένα 4αρι για να με αγαπήσουν λίγο παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.



Στο σημερινό επεισόδιο του «», το οποίο επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, η Διονυσία και η Απολλεών ήρθαν σε ρήξη.Αρχικά, η Απολλεών ανέφερε ότι είναι σε πίεση αυτό το διάστημα και τόνισε ότι διατηρεί την επιθυμία της να μείνει μόνη της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην εκπομπή. Μετά από παρατήρηση του Στέλιου Κουδουνάρη ότι κάποια look που είναι καλά δεν προχωράνε εξαιτίας της βαθμολογίας, ηΣε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Σκουλός ρώτησε τη Διονυσία: «Γιατί κουνάς το κεφάλι σου;», με εκείνη να απαντά: «Γιατί πρώτον μας βγάζει όλες ότι είμαστε ψεύτρες με αυτά που λέει». «Σε πόσα look έχω βγει 1η και τα έχει δει και δεν τα έχει καταλάβει;» πρόσθεσε.Απολλεών: «Και πόσα look άρεσαν σε εμένα και μου έχουν βάλει χέρι οι κριτές»Διονυσία: «Αν θες να πω την άλλη φορά πάλι, όταν ήρθε η Μιμή και τρέματε όλες...»Διονυσία: «Αυτά τα λέγατε εσείς»Διονυσία: «Δεν θα μας αφήσει. Να φύγουμε όλες να μείνεις μόνη σου»Διονυσία: «Δεν θα μπω στο καζάνι στο οποίο βράζεις εσύ. Έλα. Period» και είπε σε άλλο σημείο: «Δεν σου μιλάω καν και δεν το αντέχεις»Διονυσία: «Έλα Παναγία και Χριστέ μου, τι τραβάω;».