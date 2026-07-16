Τηλεθέαση Τετάρτης 15.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τετάρτης 15.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 15.7.2026

Τηλεθέαση Τετάρτης 15.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,2 8,4
ΑΝΤ1 6,6 5,7
ALPHA 10,6 10,7
STAR 7,7 7,7
MEGA 11,5 10,3
OPEN 4,1 7,8
ΕΡΤ1 18,9 15,5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 5,3 18,8
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 15,3 5,4
ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες 12,1 6,1
STAR Σκούμπι Ντου 10,6 2,6
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 21,6 19,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,9 15,8
ΕΡΤ1 Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τζέισον Άθερτον 5,7 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10,9 18,2
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 8,1 5,4
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 7,1 9,3
STAR Ξένη ταινία 7,1 3,5
MEGA Το ρετιρέ 17,3 13,1
OPEN 10 παντού 8,1 13,2
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία 1 2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 9,8 17,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 5,3 5,1
ALPHA Το σόι σου 20,7 16,3
STAR Έρωτας με διαφορά 3,4 2,8
MEGA Η Νταντά 16,2 10,4
OPEN Εικόνες 4,2 7
ΕΡΤ1 Ό,τι Αξίζει 1,9 4,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Happy Traveller 4,6 6,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 12,9 9,7
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 13,8 15,3
STAR First Dates 8,5 7,8
STAR Ο τροχός της τύχης 11,2 14,3
MEGA Ντόλτσε Βίτα 14,3 8,9
MEGA The Chase 12,4 12
OPEN Καθαρές κουβέντες 6 13
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,4 2,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,5 9,2
ANT1 ANT1 ΝEWS 8 7,9
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,8 13,7
STAR Star News 10,3 12,6
MEGA MEGA Γεγονότα 11,8 13,1
OPEN Open News 4,4 10,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,1 4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 11,6 9
MEGA Ευτυχισμένοι Μαζί 8,5 7,1
MEGA Πενήντα Πενήντα 13,5 6,4
ALPHA Το σόι σου 18,9 16,3
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 14,3 14
ALPHA Το σόι σου 6,1 8,2
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,9 10,6
ANT1 Σούπερ ήρωες 6,2 6,9
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 3,1 2,3
ANT1 Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές 4 4,2
STAR Cash or Trash 8,3 11,5
STAR IQ 160 6 8,9
STAR Ξένη ταινία 8 8
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,7 7,1
OPEN Ξένη ταινία 3 4
OPEN Ντοκιμαντέρ 2,1 2,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,5 5,9
ΕΡΤ 1 Ώρα Μουντιάλ 7,3 8,2
ΕΡΤ 1 Ποδόσφαιρο 63,7 59,8
ΣΚΑΪ Ποδόσφαιρο 11,7 9,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3 2,7
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