Τηλεθέαση Τετάρτης 15.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 15.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 15.7.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|5,2
|8,4
|ΑΝΤ1
|6,6
|5,7
|ALPHA
|10,6
|10,7
|STAR
|7,7
|7,7
|MEGA
|11,5
|10,3
|OPEN
|4,1
|7,8
|ΕΡΤ1
|18,9
|15,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|5,3
|18,8
|ΑΝΤ1
|Θα βρείς το δάσκαλο σου
|15,3
|5,4
|ALPHA
|Εντιμότατοι κερατάδες
|12,1
|6,1
|STAR
|Σκούμπι Ντου
|10,6
|2,6
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|21,6
|19,7
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,9
|15,8
|ΕΡΤ1
|Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τζέισον Άθερτον
|5,7
|2,6
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|10,9
|18,2
|ΑΝΤ1
|Εργαζόμενη γυναίκα
|8,1
|5,4
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|7,1
|9,3
|STAR
|Ξένη ταινία
|7,1
|3,5
|MEGA
|Το ρετιρέ
|17,3
|13,1
|OPEN
|10 παντού
|8,1
|13,2
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία
|1
|2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9,8
|17,8
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|5,3
|5,1
|ALPHA
|Το σόι σου
|20,7
|16,3
|STAR
|Έρωτας με διαφορά
|3,4
|2,8
|MEGA
|Η Νταντά
|16,2
|10,4
|OPEN
|Εικόνες
|4,2
|7
|ΕΡΤ1
|Ό,τι Αξίζει
|1,9
|4,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Happy Traveller
|4,6
|6,1
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|12,9
|9,7
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|13,8
|15,3
|STAR
|First Dates
|8,5
|7,8
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|11,2
|14,3
|MEGA
|Ντόλτσε Βίτα
|14,3
|8,9
|MEGA
|The Chase
|12,4
|12
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|6
|13
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|2,4
|2,1
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|6,5
|9,2
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|8
|7,9
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|13,8
|13,7
|STAR
|Star News
|10,3
|12,6
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|11,8
|13,1
|OPEN
|Open News
|4,4
|10,3
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|4,1
|4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Έχω παιδιά
|11,6
|9
|MEGA
|Ευτυχισμένοι Μαζί
|8,5
|7,1
|MEGA
|Πενήντα Πενήντα
|13,5
|6,4
|ALPHA
|Το σόι σου
|18,9
|16,3
|ALPHA
|Μπαμπά Σ'αγαπώ
|14,3
|14
|ALPHA
|Το σόι σου
|6,1
|8,2
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|7,9
|10,6
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|6,2
|6,9
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|3,1
|2,3
|ANT1
|Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές
|4
|4,2
|STAR
|Cash or Trash
|8,3
|11,5
|STAR
|IQ 160
|6
|8,9
|STAR
|Ξένη ταινία
|8
|8
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,7
|7,1
|OPEN
|Ξένη ταινία
|3
|4
|OPEN
|Ντοκιμαντέρ
|2,1
|2,8
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|3,5
|5,9
|ΕΡΤ 1
|Ώρα Μουντιάλ
|7,3
|8,2
|ΕΡΤ 1
|Ποδόσφαιρο
|63,7
|59,8
|ΣΚΑΪ
|Ποδόσφαιρο
|11,7
|9,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|3
|2,7
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