Παθολόγος - γιατρός στο νοσοκομείο και ανταγωνιστής του Ανδρέα για τη θέση του διευθυντή της Παθολογίας. Με τον Ανδρέα έχουν υπάρξει φίλοι, αλλά η διεκδίκηση της ίδιας θέσης και περισσότερο το γεγονός ότι ο Μάρκος γνωρίζει πως δεν έχει τα χαρισματικά χαρακτηριστικά και το ταλέντο του Ανδρέα στην Ιατρική, τον κάνει να αισθάνεται μονίμως κατώτερος, επιβεβαιώνοντας κάτι που ήδη είναι βαθιά εγκαταστημένο μέσα του. Χειραγωγείται από την πολύ περισσότερο ικανή και αδίστακτη γυναίκα του, Ειρήνη (Γωγώ Καρτσάνα).Ο Απόστολος είναι ο διευθυντής της νευροψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, συμφοιτητής και ο καλύτερος φίλος του Ανδρέα. Είναι ο νευροψυχίατρος που αναλαμβάνει τη θεραπεία του μετά την επίθεση. Προσπαθεί να τον βοηθήσει με οποίον τρόπο μπορεί και είναι πάντα εκεί για να τον ακούσει και να του δώσει συμβουλές.Ο Λεωνίδας είναι εκπαιδευόμενος γιατρός στο νοσοκομείο. Κατάγεται από ένα χωριό στην Αιθιοπία, ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν έφηβος. Φέρει ένα μεγάλο τραύμα καθώς προσπαθώντας να περάσει στην Ελλάδα, πιάστηκε αιχμάλωτος σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Λιβύη όπου και βασανίστηκε. Η σπουδή της ειδικότητας του δεν είναι για αυτόν μόνο μια γνωσιακή διαδικασία, είναι και μια διαδρομή επούλωσης του τραύματος και συμφιλίωσης.Η Εύα είναι εκπαιδευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο. Εξωτερικά είναι μια καλλίγραμμη, δυναμική, ικανή στη δουλειά της, ανταγωνιστική, σκληρή σε κάποιες περιπτώσεις, νέα γυναίκα. Σε αυτό το πλαίσιο δείχνει πρόθυμη να υπηρετήσει το σύστημα του νοσοκομείου – κάνει ό,τι μπορεί για να την προσέξουν οι υψηλά ιστάμενοι γιατροί και φέρεται αυστηρά στους νεαρότερους.Ο Δημήτρης είναι ένας απ’ τους νεότερους εκπαιδευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου. Ευγενικός, χαμογελαστός και πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Ξεκινάει στο νοσοκομείο την ημέρα του ατυχήματος του Ανδρέα, αλλά ο ίδιος τον ξέρει απ’ όταν ήταν ακόμα έφηβος, αφού τον έσωσε από εμβολή αερίου στο αίμα του, η οποία κόντεψε να τον οδηγήσει στον θάνατο - χρειάστηκε να του κόψουν το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο. Από τότε ήξερε ότι ήθελε να γίνει γιατρός.Η Δανάη είναι, μαζί με τον Δημήτρη (Παναγιώτης Εξαρχέας), η νεότερη εκπαιδευόμενη του νοσοκομείου. Η Παθολογία δεν ήταν η πρώτη της επιλογή. Αρχικά ήθελε να κάνει την ειδικότητά της στη Χειρουργική, πρωτίστως επειδή η διευθύντρια της Χειρουργικής, Ελισάβετ Οικονόμου (Ρένα Κυπριώτη), είναι η μητέρα της, η οποία, όταν ήταν μικρή η Δανάη, έφυγε στην Αμερική και παρέμεινε εκείεγκαταλείποντας ουσιαστικά την κόρη της. Η μητέρα της αρνείται να τη δεχτεί στη Χειρουργική κι η Δανάη καταλήγει στην Παθολογική.Η Κέλλυ είναι η κόρη του Ανδρέα και της Άννας. Σπουδάζει ιατρική και συγκατοικεί με μια φίλη σε ένα σπίτι στο κέντρο. Ένιωθε ένοχη για πολλά χρόνια για το θάνατο του αδερφού της αλλά, όταν τελικά καταλήγει στο νοσοκομείο και διαπιστώνουν οι γονείς της για τη βουλιμία, τους αποκαλύπτει την αλήθεια που έκρυβε τόσα χρόνια. Η σχέση της με τον Ανδρέα σταδιακά αποκαθίσταται.Είναι η προϊσταμένη νοσοκόμα του νοσοκομείου και μια απ’ τους λίγους ανθρώπους που δε φοβόταν να τα βάλει με τον Ανδρέα, όταν ακόμα ήταν διευθυντής. Είναι αστεία αλλά και πολύ σοβαρή στη δουλειά της και ουσιαστικά συντονίζει ολόκληρη την πτέρυγα της παθολογίας.Η διευθύντρια της Χειρουργικής και μητέρα της Δανάης. Δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με την κόρη της και είναι απόμακρη. Στην πραγματικότητα ο λόγος που κρατάει απόσταση και δεν επικοινώνησε μαζί της όλα αυτά τα χρόνια είναι γιατί δε θέλει να την κάνει να υποφέρει με την απουσία της.Σύζυγος του Μάρκου Μαλτεζά, διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, ικανή και αδίστακτη, η οποία χειραγωγεί τον σύζυγό της. Ακόμα κι αν δεχθούμε πως το θανάσιμο αμάρτημα του Μάρκου είναι η απληστία, δεν είναι ακριβώς δικό του – η γυναίκα του του το επέβαλλε!Παναγιώτης ΙωσηφέληςΓιώργος ΠαπαβασιλείουΚωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.Green PixelBased on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”“Format licensed by Sony Pictures Television”