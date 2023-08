Πινκ: Άλλαξε στίχο τραγουδιού της σε ένδειξη συμπαράστασης στη Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τον χωρισμό της με τον Σαμ Ασγκάρι

Κλείσιμο

Σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς , η Πινκ άλλαξε έναν στίχο του τραγουδιού της «Don't Let Me Get Me».Η ποπ σταρ ανακοίνωσε πως χωρίζει με τον επί 14 μήνες σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι κι ο ίδιος υποστηρίζει πως εκείνη είναι η αιτία.Αφού δημοσιεύματα έκαναν λόγο για απιστία από την ποπ σταρ, πηγές από το περιβάλλον του Ασγκάρι αναφέρουν πως ασκούσε ακόμα και βία πάνω του.Για ακόμα μια φορά λοιπόν, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις κατηγορίες να πέφτουν πάνω της, λόγω της ασταθούς ψυχικής της υγείας.Θέλοντας να της δείξει πως είναι με το μέρος της, η Πινκ έκανε μια αλλαγή σε έναν από τους στίχους του τραγουδιού της, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της στο Ντιτρόιτ.Σε ένα σημείο του «Don't Let Me Get Me», η Πινκ αντί να τραγουδήσει «είμαι τόσο κουρασμένη που όλοι με συγκρίνουν με την καταραμένη Μπρίτνεϊ Σπίαρς», είπε «τη γλυκιά Μπρίτνεϊ Σπίαρς».Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό της την επαίνεσε για αυτή τη «διόρθωση», γράφοντας στο Instagram πως «αυτή ακριβώς είναι η υποστήριξη που χρειάζεται η Μπρίτνεϊ».NDPPHOTO