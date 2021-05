Πινκ: «Η κόντρα μου με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν προϊόν των ΜΜΕ» - Τι αποκαλύπτει η τραγουδίστρια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τηντης με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποφάσισε να μιλήσει η στο περιοδικό People , αποδεικνύοντας πωςΚατά τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τραγουδίστριες που είχαν γνωρίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν τρεις, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς , ηκαι η Κριστίνα Αγκιλέρα . Ο Τύπος, λοιπόν, θέλοντας να δημιουργήσει μία ίντριγκα γύρω από τα ονόματα τους, χρέωσε στις δύο πρώτες μία -ανύπαρκτη- κόντρα.Στην συνέντευξη της η punk τραγουδίστρια εξήγησε πως όλο αυτό το κλίμα, που είχε δημιουργηθεί δεν ήταν τίποτα παραπάνω από, η οποία όμως είχε αναστατώσει και τις δύο. «Ήταν άδικο για όλα τα κορίτσια, καμία από εμάς δεν το ήθελε αυτό», δήλωσε η Πινκ Εξήγησε επίσης, πως τήν είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ την περίοδο εκείνη το γεγονός πως τα media την χαρακτήριζαν, καθώς η ίδια στην πραγματικότητα τή λατρεύει. «Αυτό που σκεφτόμουν ήταν πως το να είμαι street punk και να κάνω σκέιτ δε σημαίνει πως είμαι και anti-Britney Δεν ήθελα και δε θέλω να πολεμήσω κανέναν», ανέφερε η τραγουδίστρια.Μία από τις καλύτερες συμβουλές σχετικά με το πώς να χειριστεί το θέμα, τής την έδωσε ο εκτελεστικός παραγωγόςόπως αποκάλυψε. Μη γνωρίζοντας αν πρέπει να κάνει κάποια δήλωση ή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στη Μπρίτνεϊ Σπίαρς , ηείχε αφήσει ανοιχτό το δρόμο στα ΜΜΕ να διαδίδουν φήμες. Τότε,οτής πρότεινε να προσθέσει έναν στίχο στο κομμάτι της, προκειμένου να δείξει τις διαθέσεις της. Ο συγκεκριμένος στίχος λέει: «Tired of being compared to damn Britney Spears / She's so pretty, that just ain't me», δηλαδή «Κουρασμένη απ' το να με συγκρίνετε με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς / Εκείνη είναι τόσο όμορφη, κάτι που δεν είμαι εγώ».Πρόσθεσε επίσης ότι εκείνος ήταν, που τής είπε ότι, γεγονός που υποστηρίζει και η ίδια. «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι τα πήγα καλά για κορίτσι 20 χρονών, αλλά τώρα νομίζω πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τα κορίτσια στηρίζουν τα κορίτσιαα. Είναι συχνό πλέον και μού αρέσει να το βλέπω», λέει η 41χρονη τραγουδίστρια.



Σαν παράδειγμα σε αυτό έθεσε τη νεαρή τραγουδίστρια, καθώς όπως είπε τοείναι ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια και τής αρέσει να το τραγουδάει με την κόρη της.