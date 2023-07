Οι υποψηφιότητες για τα2023 ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 12 Ιουλίου, γιορτάζοντας τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές που προβλήθηκαν από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2023.Στην κούρσα των δραματικών ταινιών, αναμετρώνται τα "Andor", "", "The Crown", "House of the Dragon", "The Last of Us", "Succession", "The White Lotus" και "Yellowjackets".Στην κατηγορία της κωμωδίας περιλαμβάνονται τα "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear", "Jury Duty", "The Marvelous Mrs. Maisel", "", "" και "".Το "" ήταν πρώτο με 27 υποψηφιότητες για Emmy, ακολουθούμενο από το " The Last of Us " με 24, το "The White Lotus" με 23 και το "Ted Lasso" με 21.Φέτος η Τηλεοπτική Ακαδημία προτίμησε τις πιο σκοτεινές σε περιέχομενο τηλεοπτικές σειρές, δεδομένων των πολλαπλών υποψηφιοτήτων για σαφώς ζοφερά show όπως τα "Succession", "The Last of Us", "Yellowjackets", "Dahmer - Monster: Dahmer" και "Beef".Ειδικά, το εξαιρετικά σκοτεινό "Dahmer" έλαβε πολλή αγάπη στις τεχνικές κατηγορίες, καθώς και για τον πρωταγωνιστή Evan Peters - μαζί με τους δευτεραγωνιστές Niecy Nash-Betts και Richard Jenkins - για τις ερμηνείες τους στην ιστορία του Netflix για τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο.Η απονομή των βραβείων Emmy είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τις“Andor”“Better Call Saul”“The Crown”“House of the Dragon”“The Last of Us”

