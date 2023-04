Met Gala: Από τη Σερ στη Ριάννα – Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην ιστορία της μεγαλύτερης εκδήλωσης της μόδας

Το

ή Met Ball, είναι ένα ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται ευρέως ως η πιο διάσημη και λαμπερή εκδήλωση μόδας στον κόσμο και μια πρόσκληση είναι ιδιαίτερα περιζήτητη.

Στο Met Gala, το οποίο διοργανώνεται από το περιοδικό μόδας Vogue, προσκαλούνται διασημότητες που θεωρούνται ότι έχουν σύγχρονη σχέση με την κοινωνία ανάμεσα σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως η μόδα, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο, η μουσική, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η πολιτική.

Το Met Gala κατέχει πρωτεύουσα θέση στη βιομηχανία της μόδας και γι’ αυτό δεν έχει πάρει τυχαία το προσωνύμιο, της «μεγαλύτερης νύχτας της μόδας». Παραδοσιακά, λαμβάνει χώρα κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (ΜΕΤ). Κάθε χρόνο η εκδήλωση γιορτάζει το συγκεκριμένο θέμα που έχει επιλεχθεί για την έκθεση αυτή, το οποίο δίνει τον τόνο στην επίσημη ενδυμασία της βραδιάς.

Οι επισκέπτες αναμένεται να φορέσουν ένα outfit ώστε να ταιριάζει με το θέμα του εκθέματος, το οποίο είναι γενικά υψηλής μόδας. Αν και συχνά, ο άτυπος αυτός κανονισμός «παραβιάζεται» και οι εξαιρέσεις στον κώδικα ενδυμασίας δεν λείπουν. Η Βρετανοαμερικανίδα δημοσιογράφος Άννα Γουίντουρ, η οποία είναι η αρχισυντάκτρια της αμερικάνικης Vogue, προεδρεύει ή συμπροεδρεύει του Met Gala από το 1995.

Το θέμα του

έχει τίτλο «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», καθώς θα τιμήσει τον Γερμανό σχεδιαστή στον κόσμο της μόδας και θα κάνει μια αναδρομή στην εξέλιξή του. Παράλληλα με το θέμα, κάθε χρόνο το Gala έχει οικοδεσπότες, οι οποίοι επιλέγονται προσωπικά από τη «Σιδηρά Κυρία της Μόδας», Άννα Γουίντουρ, η οποία είναι υπεύθυνη και για το ποιος θα παρευρεθεί στο έγκριτο event. Φέτος, οι παρουσιαστές δεν είναι άλλοι από την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, τη Βρετανίδα σεναριογράφο Μικαέλα Κοέλ, τη διάσημη ηθοποιό Πενέλοπε Κρουζ και τον σούπερ-σταρ του τένις, Ρότζερ Φέντερερ.

Το Gala δεν μεταδίδεται στην τηλεόραση, αλλά το κόκκινο χαλί, που είναι το κύριο γεγονός, καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου. Κάθε χρονιά, κάποια κραυγαλέα εμφάνιση, ή κάποιο αριστουργηματικό look κλέβει την παράσταση, ενώ οι viral στιγμές που παράγονται από την εκδήλωση είναι ουκ ολίγες.

Αποτελεί ένα ιστορικό σύμβολο της πόλης της Νέας Υόρκης αλλά και του κόσμου της μόδας και μετρά 75 χρόνια. Οι fashion addicts απανταχού περιμένουν με ανυπομονησία για να απολαύσουν τους φανταχτερούς καλεσμένους του τη Δευτέρα 1η Μαΐου.

Όσο αυτοί περιμένουν να δουν ποιος αστραφτερός σταρ θα παρουσιαστεί και θα εκπλήξει με την εμφάνισή του, ανεβαίνοντας τα θρυλικά σκαλιά του Gala, παρακάτω ακολουθούν 10 από τα πιο αξιομνημόνευτα looks στην ιστορία του θεσμού.

Σερ στο Met Gala του 1974 ξεχωρίζει. Δημιουργημένο από τον Μπομπ Μακί, το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από σουφλέ, ένα γαλλικό ύφασμα που εκείνη την εποχή ήταν παράνομο στις ΗΠΑ, το οποίο στη συνέχεια ψεκάστηκε ώστε να κολλήσει στο σώμα της Σερ. Το αποκαλούμενο «γυμνό φόρεμα», προκάλεσε αναστάτωση στον Τύπο και στη συνέχεια στο κοινό όταν η Σερ το φόρεσε ξανά στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME. Αρκετές πόλεις απαγόρευσαν το τεύχος, ενώ όσες δεν το απαγόρευσαν ξεπούλησαν αμέσως.

Πιθανόν ένα από τα πιο αποκαλυπτικά look που έχει «φιλοξενήσει» το χαλί του Met Gala, ήταν της

. Το 2017, το διάσημο μοντέλο φόρεσε ένα φόρεμα που άφηνε να φανούν περισσότερα από όσα κάλυπτε. «Ολόκληρο το φόρεμα είναι φτιαγμένο από ένα κομμάτι σπάγκο», είχε πει στο Elle η Τζούλια Χαρτ, η δημιουργική διευθύντρια της La Perla. «Είναι ένα πολύ δυνατό, πολύ εύκαμπτο, απίστευτα λεπτό κομμάτι νάιλον και έχουμε δέσει πάνω του 85.000 κρυστάλλους». Εκτός από το εσώρουχό της δεν έχει τίποτα άλλο, καθώς το μπούστο είναι ζωγραφισμένο στο χέρι.

Υπάρχουν λίγα fashion-moments που αξίζουν πραγματικά τον χαρακτηρισμό του «εμβληματικού». Όταν ο Μαρκ Τζέικομπς αποφάσιζε ποια θα ντύσει για το Gala με θέμα «Model as Muse» το 2009, υπήρχε μόνο μία γυναίκα για τη δουλειά. Ο σχεδιαστής έφτασε με την

στο μπράτσο του φορώντας ένα μίνι φόρεμα χωρίς πλάτη από ασημένιο λαμέ με ασορτί τουρμπάνι του Στίβεν Τζόουνς, το οποίο έγινε γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks του θεσμού όλων των εποχών.

Μία από τις περιπτώσεις που η εμφάνιση προσιδίαζε σε κοστούμι και εκτελέστηκε, όμως, άψογα από την τραγουδίστρια. Ενσάρκωσε πλήρως το θέμα του «Heavenly Bodies» της χρονιάς και εμφανίστηκε κυριολεκτικά ως άγγελος! Τα εντυπωσιακά φτερά και το μεταλλικό φόρεμα, ήταν κάτι που αν και φυσικά δεν το έκανε πρώτη η

, επαναλήφθηκε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Δείτε μόνο τον Μπίλι Πόρτερ, τον Lil Nas X και την Ιμάν στα επόμενα events.

Είναι απολύτως σημαντικό οι καλεσμένοι του Gala να είναι συντεταγμένοι με το εκάστοτε θέμα. Αυτοί που το αγνοούν και επιλέγουν την ασφάλεια μιας απλής βραδινής τουαλέτας, συνήθως ξεχνιούνται γρήγορα. Ολόκληρη η ουσία της βραδιάς είναι να αναδείξει τολμηρές εμφανίσεις και προβοκατόρικα look, που ακόμα και αν μοιάζουν με κοστούμια, αν γίνουν πετυχημένα, έχουν καταφέρει να διακριθούν ανάμεσα σε μια σωρεία φορεμάτων. Η οσκαρική ηθοποιός

καταφέρνει πάντα να εναρμονίζεται με το θέμα με ευρηματικότητα και κομψότητα. Μία από αυτές τις φορές ήταν το 2019, όπου το θέμα του Camp πήρε σάρκα και οστά μέσα από μια πολύχρωμη φωσφοριζέ πανδαισία και ένα απερίγραπτα καλό hair-look.

Το 2018, η ηθοποιός έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της. Το φόρεμα της ηθοποιού δημιουργήθηκε από τον οίκο Versace και ήταν ένα απίστευτα περίτεχνο σχέδιο από ρουμπίνι και χρυσό που περιείχε πολύ περίπλοκες και εκτεταμένες χάντρες (γι' αυτό και χρειάστηκαν 600 ώρες για να δημιουργηθεί στο χέρι). Ήταν απόλυτα συναρτημένο με το θέμα εκείνου του Met Gala, το «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination». Στο πάνω μέρος, το φόρεμα περιείχε έναν χρυσό κορσέ διακοσμημένο με κοσμήματα που αναδείκνυε τέλεια τη σιλουέτα της

. Εντωμεταξύ, η ουρά του φορέματος ήταν βαθύ ρουμπινί κόκκινο με δύο διάφανα πάνελ και χρυσά κεντήματα. Αν και έχουν περάσει λίγα χρόνια μόνο από την εμφάνιση, το look της ηθοποιού έχει κερδίσει το προνόμιο να είναι στις λίστες με τα καλύτερα φορέματα του θεσμού.

Η σούπερ σταρ

στο

Met Gala του 2015 υιοθέτησε τη μόδα του «naked dress» φορώντας ένα Givenchy see-through φόρεμα που το κοσμούσαν πολύτιμους κρυστάλλους και κάλυπταν ελάχιστα από το δέρμα της. Είναι εντυπωσιακό, πως η τραγουδίστρια, η οποία είναι φημισμένη να αργεί, άλλαξε τελευταία στιγμή το στυλ στο μαλλί της, καθώς στον δρόμο για το event έπιασε τα μαλλιά της σε μια πλαϊνή αλογοουρά, η οποία και έμεινε και έδεσε απόλυτα το look, προκαλώντας έντονες συζητήσεις που ακολουθήσαν για ημέρες μετά.

Η εμφάνιση του Met Gala που δημιούργησε χιλιάδες memes. H διάσημη ηθοποιός υιοθέτησε απόλυτα το θέμα «Camp: Notes on Fashion» το 2019 με μια εμφάνιση που αναμείγνυε τα καρτούν με την υψηλή ραπτική. Με τον στυλίστα της Λο Ρόουτσ ντυμένο ως νεράιδο-νονά της, η

μεταμορφώθηκε σε Σταχτοπούτα με ένα ανοιχτόχρωμη γαλάζια τουαλέτα Tommy Hilfiger εμπνευσμένη από το κλασικό έργο της Disney, μέχρι το clutch μίνι τσαντάκι Judith Leiber που ήταν μια άμαξα κολοκύθας και το μαλλί με έμφαση στην κορδέλα στο κεφάλι.

Η τραγουδίστρια που συνέδεσε το όνομά της κατά την πρώτη δεκαετία της καριέρας της με ό, τι πιο κραυγαλέο, φαντασμαγορικό και προχωρημένο επέστρεψε στις ρίζες της για το Met Gala του 2019. Το θέμα εκείνης της χρονιάς ήταν το «Camp», δηλαδή, το πως τα στοιχεία της ειρωνείας, του χιούμορ, της παρωδίας, του τεχνάσματος, της επιτήδευσης, της θεατρικότητας και της υπερβολής εκφράζονται στη μόδα. Κανείς άνθρωπος δεν θα ήταν πιο κατάλληλος από τη

για να μεταφράσει αυτό το θέμα στο κόκκινο χαλί. Και το έκανε με απόλυτη επιτυχία, αλλάζοντας την εμφάνισή της όχι σε ένα αλλά σε τέσσερα διαφορετικά look, κατά τη διάρκεια της τελετουργίας της προς την κορυφή της σκάλας.

Ίσως το κατεξοχήν φόρεμα με το οποίο συνδέεται το όνομα του Met Gala. Συνοικοδέσποινα του Met Gala το 2015 για το «China: Through the Looking Glass», η