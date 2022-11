Πέθανε η Κριστίν ΜακΒι, τραγουδίστρια των Fleetwood Mac

Κλείσιμο

Σε ηλικία 79 ετών πέθανε η Κριστίν ΜακΒι όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της οικογένειας και του συγκροτήματοςστα social media.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο με τους συγγενείς της στο πλευρό της. «Επιθυμία μας είναι να έχουν όλοι στις καρδιές τους την Κριστίν και να θυμούνται τη ζωή ενός υπέροχου ανθρώπου και μιας αξιοσέβαστης μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως» αναφέρει η οικογένειά της.Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό των Fleetwood Mac αναρτήθηκε το μήνυμα:«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο της Κριστίν ΜακΒι. Ήταν πραγματικά μοναδική, ξεχωριστή και ταλαντούχα πέρα ​​από κάθε μέτρο. Ήταν η καλύτερη μουσικός που θα μπορούσε να έχει κανείς στο συγκρότημά του και η καλύτερη φίλη που θα μπορούσε να έχει κάποιος στη ζωή του. Ήμασταν τόσο τυχεροί που ζήσαμε μαζί της. Μεμονωμένα και μαζί, αγαπήσαμε βαθιά την Κριστίν και είμαστε ευγνώμονες για τις εκπληκτικές αναμνήσεις που έχουμε. Θα μας λείψει τόσο πολύ»Η ΜακΒί εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1970, υπογράφοντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, όπως το Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me, και Songbird.Το 1998 αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από 28 χρόνια, από τους Fleetwood Mac αλλά επέστρεψε ξανά το 2014.