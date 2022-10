Tο ASIA EXPRESS ξεκίνησε και συναρπάζει

Κλείσιμο

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η πρεμιέρα του νέου ταξιδιωτικού παιχνιδιού, Asia Express στο Star και οι εντυπώσεις ήταν κάτι παραπάνω από θετικές.9 ζευγάρια καλούνται να διασχίσουν με ελάχιστα εφόδια, ελάχιστα μέσα και …ακόμα λιγότερα χρήματα 3 χώρες της Ασίας, και να ανταπεξέλθουν σε αντιξοότητες, δύσκολες αποστολές και ακραίες καιρικές συνθήκες.Στον ρόλο του παρουσιαστή ένας άνθρωπος, μόνιμα εξοπλισμένος με απεριόριστη θετική ενέργεια και έτοιμος για νέες συναρπαστικές περιπέτειες! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, που αυτή τη φορά, αποφάσισε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να διασχίσει την Ασία!Μαζί του, στον πρωτότυπο ρόλο της ταξιδιώτισσας και εξερευνήτριας, η απολαυστική Ζενεβιέβ Μαζαρί, που θα μας γνωρίσει, με την πιο «ζεν» διάθεση, κάθε γωνιά της μαγευτικής και μυστηριώδους Ασίας, με λεπτομέρειες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμεΚάθε Παρασκευή, οι παίκτες μαθαίνουν τις αποστολές τους. Τα 3 ζευγάρια, που θα φτάσουν πρώτα στο log in, θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι επάθλου και θα διεκδικήσουν έπαθλο αξίας 2.500€ (2 μετάλλια= 2.500€). Με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο αγώνας συνεχίζεται. To ζευγάρι που θα καταφέρει να φτάσει πρώτο στο check in, θα κερδίσει την ασυλία και θα συνεχίσει την πορεία του στο Asia Express, κάνοντας τουρισμό, χωρίς να κινδυνεύει με αποχώρηση!Στο επεισόδιο της Παρασκευής, την ασυλία, κέρδισαν ο Παύλος και ο Νάσος ΓαλακτερόςΤο έπαθλο κέρδισαν (για 2η φορά) ο Χρήστος Ζώτος και ο Στέλιος Λεγάκης, μαζί με το πρόσθετο πλεονέκτημα της «χρυσής σημαίας» που θα τους φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε επόμενες δοκιμασίες