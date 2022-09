Spice Girls: Η συνάντησή τους με τον πρίγκιπα Κάρολο που έσπασε όλα τα πρωτόκολλα

Prince Charles and the Spice Girls in 1997 pic.twitter.com/y2ufDeePLS — jen 🕊 (@JenCarsonTaylor) September 26, 2022

jennifer aniston & the spice girls with prince charles, 1997 pic.twitter.com/Clv9p1csFd — 2000s (@2000sthetic) March 19, 2022

Τη συνάντηση των Spice Girls με τον -τότε-περιέγραψε η Melanie C. Το μέλος του πρώην συγκροτήματος περιέγραψε τη συνάντησή τους το 1997, όταν ο Κάρολος τις είχε καλέσει σε ένα γκαλά για την 21η επέτειο του Prince's Trust. Το συγκρότημα βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.Όπως περιγράφει η ίδια στο νέο της βιβλίο, κατά τη συνάντήσή τους, η μπάντα κατέρριψε όλα τα πρωτόκολλα του Παλατιού.Σύμφωνα με τη Mel C, η Geri Halliwell και η Mel B φιλούσαν συνεχώς στο μάγουλο τον Κάρολο και του άφηναν σημάδια από το κραγιόν τους στο μάγουλό του.Στη συνέχεια, περιγράφει πως η Halliwell δεν δίστασε να προχωρήσει σε μία «άσεμνη» κίνηση προς τον πρίγκιπα. «Τον χαστούκισε στα οπίσθια. Εκείνη την εποχή, ήμουν ένα από τα πιο ντροπαλά μέλη της μπάντας, οπότε καθόμουν μέσα, όσο τα κορίτσια φιλούσαν τον πρίγκιπα Κάρολο. Σκεφτόμουν "δεν το πιστεύω ότι το κάνουν". Αλλά τώρα είμαι πολύ περήφανη, γιατί πιστεύω πως αυτός ήταν ο λόγος που ο κόσμος ερωτεύτηκε τις Spice Girls. Κάναμε αυτό που θα ήθελαν όλοι να κάνουν και ποτέ με κακία, πάντα με χαμόγελο», γράφει.«Τώρα που ο Κάρολος είναι ο βασιλιάς μας, φαίνεται ακόμα πιο άτακτο», παραδέχεται στη συνέχεια.Όλες οι λεπτομέρειες για τη συνάντησή τους, η οποία έσπασε τα πρωτόκολλα, βρίσκονται στο βιβλίο της «Τhe Sporty One: My life as a Spice Girl» που κυκλοφόρησε σήμερα.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock