O Αρμι Χάμερ είναι τελείως απένταρος - Από σταρ του Χόλιγουντ... έγινε «κλείστρα» σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου

Τα σκάνδαλα της σεξουαλικής παρενόχλησης για τα οποία καταγγέλθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Άρμι Χάμερ, μαζί με άλλες διαμάχες στην οικογενειακή του ιστορία, πρόκειται να παρουσιαστούν λεπτομερώς σε ένα νέο ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.

Το «House Of Hammer» υπόσχεται μια βαθιά κατάδυση σε πέντε γενιές της οικογένειας του ηθοποιού μέσα από «ένα θησαυροφυλάκιο με αρχεία και συνεντεύξεις από επιζώντες και μέλη της οικογένειας» που θα προβληθούν μέσω του Discovery+ και του ID, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του δικτύου.

«Κραιπάλη. Απάτη. Κατάχρηση. Εθισμός. Διαφθορά. Κατά τη διάρκεια πέντε γενεών, οι άνδρες της οικογένειας Χάμερ έχουν περισσότερα μυστικά και σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε κρύπτη» αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Στο αφιέρωμα, όπως σημειώνεται, παρουσιάζεται «μια δυσλειτουργική δυναστεία με τους αρσενικούς χαρακτήρες της να επιδεικνύουν όλες τις καταστροφικές συνέπειες των προνομιούχων που ξεφεύγουν».

, ο Αμερικανός σταρ που είχε συνταράξει το Χόλιγουντ με τις καταγγελίες για τις κανιβαλικές του φαντασιώσεις που πλημμύρισαν τα social media, επιστρέφει ξανά στα πρωτοσέλιδα. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τον ηθοποιό να εργάζεται ως υπάλληλος σε ένα θέρετρο, το, σταΤο πρώην χρυσό αγόρι του Χόλιγουντ, βγήκε από τηνκατεστραμμένος οικονομικά καθώς η βιομηχανία του κινηματογράφου, αλλά και η, του έχουν γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη. Απένταρος, χωρίς φίλους, βρήκε -σύμφωνα με πληροφορίες- εργασία σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο ωςόπως λέγεται στην αργκό των ανθρώπων των media:Εχει μοιράσει μάλιστα και ένα φωτοτυπημένο διαφημιστικό φυλλάδιο που εξηγούν τις υπηρεσίες που προσφέρει και μια μικρή φωτογραφία του στη γωνία, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτεί ότι απέμεινε από την φήμη του:«Θέλετε τραπέζι στα κορυφαία ρεστοράν των νησιών Κάιμαν;» - Καλέστε τον Αρμι στο 5937 να σας το βρει»...«Θέλετε εκδρομή στα πέριξ; Να κολυμπήσετε με δελφίνια; Να ψαρέψετε στα βαθιά; Να επισκεφτείτε μια φάρμα με θαλάσσιες χελώνες - Ο Άρμι μπορεί να σας εξασφαλίσει έκπτωση 50%. Καλέστε στο 5937 από το εσωτερικό σας»...επέλεξε τοσταγια να βρίσκεται κοντά στην πρώην γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά.Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί είναι οι πελάτες που τον προτιμούν για να κλείσουν τις εκδρομές τους ή τους οργανώσει ένα τουρ στο νησί. Άλλωστε που αλλού θα έβρισκαν την ευκαιρία να τους εξυπηρετεί ένας πρώην σταρ του κινηματογράφου. Το πιο γρήγορο αστείο, όμως στο resort είναι «αν είστε χορτοφάγοι, μην απευθυνθείτε στον Άρμι Χάμερ, δεν έχει ιδέα»...Μέχρι πριν δύο χρόνια ο Αρμι Χάμερ ήταν ο. Η επιτυχία του «όπου συμπρωταγωνιστούσε με το άλλο δυνατό χαρτί των στούντιο, τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ήταν ακόμη νωπή και το δεύτερο μέρος ήταν στα σκαριά. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος με δύο παιδιά και θεωρούνταν ως ένας από τους πιο γοητευτικούς και φερέλπιδες ηθοποιούς της γενιάς του.Είχε καταφέρει ο ίδιος ως ηθοποιός να επιλέγει τις ταινίες στις οποίες θα παίξει. Ολα αυτά, όμως, πριν από δύο χρόνια. Τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο και βγήκαν στην φόρα χιλιάδες άρρωστα μηνύματα SMS με κανιβαλικό περιεχόμενο τα οποία έστελνε στην τότε φίλη του. Μηνύματα ακραίου σαδομαζοχιστικού περιεχομένου, που περιλάμβαν περιγραφές για «φαντασιώσεις βιασμού και κανιβαλισμού», τα οποία η πρώην φίλη του ισχυριζόταν ότι εστάλησαν από τον Χάμερ σ' εκείνη, την εποχή κατά την οποία ο Αμερικανός σταρ ήταν παντρεμένος.Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος ηθοποιός διέψευσε την αυθεντικότητά τους, τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον δύο γυναίκες που είχαν σχέση μαζί του τον κατήγγειλαν ανοιχτά για κακοποιητική συμπεριφορά, και επιβεβαίωσαν ότι τους είχε ζητήσει επανειλημμένα να φάει κάποιο κομμάτι του σώματός τους. Μία από αυτές μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι τόσο η επιμονή του όσο και το ύφος του όταν της ζητούσε να πάει σε χειρουργό για να αφαιρέσει ένα πλευρό της και να του το δώσει να το φάει, την κάνουν να πιστεύει ότι μιλούσε απολύτως σοβαρά!Το σκάνδαλο οδήγησε στην πλήρη απαξιώση του ηθοποιού. Το Χόλιγουντ του γύρισε την πλάτη, το δεύτερο μέρος του «Call me by your name» ακυρώθηκε, η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και ο ίδιος έκανε τσεκ ιν σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ορλάντο στις 31 Μαΐου. Ο ίδιος ο Χάμερ, παρά τις δημόσιες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίησης δεν έχει αποδεχτεί την ενοχή του για καμία κατηγορία, όμως σε αντίστοιχη περίπτωση ηθοποιού ο οποίος κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση, ο δικαστής έθεσε ως όρο να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας και τότε όλες του οι καταγγελίες θα αποσυρθούν.