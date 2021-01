Άρμι Χάμερ: Χαμός στο διαδίκτυο με μηνύματα για BDSΜ και... κανιβαλισμό - Είναι όμως δικά του;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πριν από μερικά 24ωρα, το όνομα τουάρχισε να εμφανίζεται σε πλήθος αναρτήσεις στο Twitter, προκαλώντας έντονη συζήτηση και ποικίλες αντιδράσεις από τους χρήστες. Αιτία δεν είναι κάποια καινούργια ταινία του 34χρονου ηθοποιού, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο αριστουργηματικό «Call Me By Your Name» , αλλά μια σειρά από μηνύματα που δημοσίευσε ένας μυστηριώδης λογαριασμός στο Instagram, με την ονομασίαΣύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για μηνύματαπου περιλαμβάνουν περιγραφές γιατα οποία η διαχειρίστρια του λογαριασμού ισχυρίζεται ότι εστάλησαν από τον Χάμερ σ' εκείνη το διάστημα 2016-2020, δηλαδή ενώ ο Αμερικανός σταρ ήταν παντρεμένος. Υπένθυμίζεται ότι ο Άρμι Χάμερ παντρεύτηκε πριν από μια δεκαετία την Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς και το ζευγάρι (που απέκτησε μαζί δύο παιδιά) ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο το τέλος του γάμου του, παρόλο που δεν έχει βγει ακόμα το διαζύγιο.Ο ηθοποιός δεν έχει μιλήσει ακόμα δημόσια για τον σάλο που έχουν προκαλέσει τα μηνύματα, ούτε απάντησε στην έκκληση της βρετανικής εφημερίδας για κάποιο σχόλιο. Ωστόσο πολλοί φαν του έσπευσαν να τον υπερασπιστούν τα περασμένα 24ωρα στα social media, τονίζοντας ότικαι ότι πρόκειται προφανώς για τις φαντασιοπληξίες κάποιου ατόμου που θέλει απλά να προκαλέσει θόρυβο.Η ίδια η διαχειρίστρια του λογαριασμού ισχυρίζεται ότι διατηρούσε παράνομο δεσμό με τον σταρ τα περασμένα χρόνια, ότι ήταν μία από τις πολλές ερωμένες που ο Χάμερ εκμεταλλευόταν συναισθηματικά και ερωτικά, και ότιποστάροντας τα μηνύματά του online.Μάλιστα, προκειμένου να πείσει όσους την αμφισβητούν, πόσταρε φωτογραφίες που ισχυρίζεται ότι της είχε στείλει ο ίδιος ο 34χρονος: στη μία εμφανίζεται νακαι στην άλλη διακρίνεται το χέρι του με το χαρακτηριστικό τατουάζ στο δάχτυλο να ακουμπάει σε τραπέζι με χαρτιά. Επισης δημοσίευσε ένα ηχητικό μήνυμα, όπου ένας άνδρας που φέρεται να είναι ο Χάμερ μιλάει για τιςκαι κάνει αναφορά στα εν λόγω μηνύματα.Εκτός από την κοροϊδία και την συναισθηματική εκμετάλλευση στην οποία υπέβαλε την ίδια και τις άλλες «σκλάβες» του, η «House of Effie» υποστηρίζει ότι ο φερόμενος έραστής τηςαν ποτέ η σχέση τους γινόταν γνωστή στη γυναίκα του.Μετά τη δημοσιοποιηση των μηνυμάτων, στα οποία ο ηθοποιός φέρεται να περιγράφει στην «ερωμένη» του ότιγια το έχει πάντα μαζί του, ότι θα ήθελε να τη... φάει κ.λπ. η εν διαστάσει σύζυγος του Χάμερ εμφανίζεται σοκαρισμένη. Μια στενή φίλη τηςπου μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα ανένερε ότι η 38χρονη αισθάνεται αηδιασμένη από όσα φέρεται να έγραψε ο άνδρας της το διάστημα που ήταν μαζί.Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, παρόλο που η γυναίκα γνώριζε κάποιες από τις απιστίες του σταρ, δεν είχε ιδέα για την άλλη πλευρά του. «Πολλές από αυτές τις γυναίκες την είχαν προσεγγίσει και, παρόλο που δεν ήθελε να το παραδεχτεί αρχικά, τώρα ξέρει ότι λένε την αλήθεια. Ο Άρμι είχε μια τελείως διαφορετική πλευρά που δεν ήξερε. Όσο για το αν βρισκόταν πάντα εκεί και την κρατούσε κρυφή, ή του συνέβη κάτι που τον άλλαξε τελείως, κανείς δεν ξέρει», αναφέρει η πηγή της Daily Mail.H ίδια γυναίκα ισχυρίζεται ότι μία από τις γυναίκες που ήρθαν σε επαφή με την Τσέιμπερς, αποκαλύπτοντάς της ότι ήταν ερωμένες του άνδρα της,και ψυχολογικής θεραπείας για να ξεπεράσει το συναισθηματικό τραύμα που της προκάλεσε αυτή η σχέση. «Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της επειδή είχε μόλις χωρίσει. Την έκανε να νιώσει πολύ άβολα και τα πράγματα που της ζητούσε να κάνει της προκαλούσαν έντονο φόβο», αναφέρει χαρακτηριστικά .