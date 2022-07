Από τους σατανιστές της Παλλήνης, στη δολοφονία Σεργιανόπουλου και τον Δουρή: Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν καλούμαι να απαντήσω στην ερώτηση «τι είναι τα;» σε οποίον με ρωτάει, δυσκολεύομαι να εξηγήσω γιατί αυτή η «καινούργια» (για τα δεδομένα της Ελλάδας) μορφή ψυχαγωγίας και ενημέρωσης είναι πολύ πιο ευέλικτη από τις ήδη γνωστές. Τα Podcast όμως, έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα: μπορείς να τα ακούσεις πάντα και παντού! Μπορείς να τα συνδυάσεις με άλλες δραστηριότητες, σε αντίθεση με την τηλεόραση, που απαιτεί την προσοχή σου στην οθόνη.Έτσι, ορμώμενος από το ενδιαφέρον μου για το έγκλημα και τις προεκτάσεις του στον σύγχρονο κόσμο, αποφάσισα να συμμετάσχω και εγώ στη δημιουργία ακουστικού υλικού, βάζοντας τη δική μου, προσωπική πινελιά και δημιουργώντας τα «».Πρόκειται για μια εκπομπή, σε μορφή, η οποία, όπως προδίδει και ο τίτλος, αφορά στα σοκαριστικότερα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Ο βασικός σκοπός της είναι να θίξει την εγκληματική ενέργεια εν γένει, και ίσως να προσεγγίσει το έγκλημα ως τεράστιο κοινωνικό θέμα, που αναπόφευκτα επιφέρει συνέπειες.Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα με τα οποία πορευτήκαμε σε όλη την πρώτη σεζον. Κάθε εβδομάδα δημοσιοποιείται ένα καινούργιο επεισόδιο, το οποίο εστιάζει σε έναν δολοφόνο και τη δράση του, είτε σε μια τραγική ιστορία με δολοφονικό τέλος.Εκτός από τον πυλώνα του αληθινού εγκλήματος, «True Crime» στα αγγλικά, όπως ακούγεται συνέχεια, η εκπομπή έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Γι’ αυτό όταν με ρωτάνε τι προσπαθώ να πετύχω με αυτή την εκπομπή, πάντα απαντώ πως βασικός μου στόχος είναι να αντιληφθούμε πως σπάνια ένα έγκλημα δεν έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Πάντα υποβόσκει μια «νοσηρή» νοοτροπία, είτε πρόκειται για έναν άνδρα που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι κτήμα του, είτε για μια σοκαρίστηκη ιστορία εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης (όπως στην υπόθεση Δουρή), είτε για τη δίψα για χρήμα.Το σοκαριστικότερο όμως γεγονός, πίσω απ΄όλα τα, είτε αυτά έγιναν το 1980, είτε το 2004, είτε χθες, είναι ότι πάντα κάποιος γνωρίζει, πάντα τηρείται μια ομερτά, η οποία αντί να αντιδράσει αδιαφορεί, αφήνοντας την κάθε ξεχωριστή ιστορία να μεταλλαχθεί σε έγκλημα.Καλεσμένοι στα «Εγκλήματα που συγκλόνισαν» έχουν υπάρξει διακεκριμένοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, ιατροδικαστές, δικηγόροι, ψυχολόγοι, οι οποίοι συνδράμουν τα μέγιστα στην κατανόηση του εκάστοτε εγκλήματος και την ψυχογράφηση των δραστών.Σε αυτό το Podcast, βασικός στόχος κάθε επεισοδίου είναι ο ακροατής να έχει αντιληφθεί πλήρως, έχοντας τελειώσει την ακρόαση του, τι συνέβη στο έγκλημα που πραγματευόμαστε, με τη βοήθεια ειδικών.Aναμεσά στα, ξεχωρίζουν τα ηχητικά ντοκιμαντέρ που αφορούν στις σοκαριστικότερες υποθέσεις που αφήσαν τους Έλληνες άυπνους για αρκετό καιρό όπως η στυγερή δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου, η δολοφονική δράση των «Σατανιστών της Παλλήνης», η υπόθεση Δουρή, η τραγική υπόθεση του Αντώνη Δαγκλή, και άλλες πολλές…Ενώ δυστυχώς δεν έχω χρόνο να ακούω όλα τα Podcasts που βγαίνουν καθημερινά, δεν χάνω επεισόδιο από τις αγαπημένες μου εκπομπές, Μέχρι Θανάτου, της Αθήνας, True Crime Αλα Ελληνικά της Μυρτούς, τους Terror 404 από its My Life Network, και τους Crimegroupers (George & Mary) φυσικά.Η εκπομπή «» είναι διαθέσιμη στο, στο, και γενικά σε όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες.Ακολουθήστε στο InstagramΗ φωτογράφιση έγινε στο Casa somo Suenos στα Εξάρχεια.Menelaos GeorgiouΕγκλήματα που συγκλόνισανPhotography: Dimitris TheocharisStyling: Haris StamatopoulosGrooming: Hermione AlexamLocation: Casa Somos Suenos @casa.somossuenos special thanks to Dimitris Pavlou