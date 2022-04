Survivor: Οι… φωτιές που έβαλε ο Εμμανουήλ, η «μπλε» επικοινωνία και η τελική απόφαση του Τάκη – Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cj2ghrlp82td)

και την ανασφάλεια που είχε,

Το έπαθλο επικοινωνίας κατάφεραν να κατακτήσουν μετά από καιρό οικαι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να δουν μηνύματα των αγαπημένων τους, με το βίντεο της κόρης τουνα ξεχωρίζει λόγω της συγκινησιακής φόρτισης του μισθοφόρου μετά την απώλεια του πατέρα του και την απόφαση του να παραμείνει στογια να συνεχίσει να μάχεται για τον «ιερό» σκοπό του.Το κλίμα στους μπλε ήταν βαρύ μετά την είδηση του θανάτου του πατέρα του Τάκη Καραγκούνια, με όλη την ομάδα να συμπάσχει για την απώλεια του συμπαίκτη τους.Τα δικά του προβλήματα είχε ο, ο οποίος βρήκε στην Βρισηίδα Ανδριώτου έναν άνθρωπο να τους ανοίξει την καρδιά του. Ο make up artist μίλησε στη συμπαίκτρια του και συνυποψήφια του στον τάκο για το μπούλινγκ που έχει φάει με το μοντέλο να δείχνει πως συμπάσχει.Την επόμενη ημέρα οισχολίαζαν τα όσα έγιναν στο συμβούλιο με τον τσακωμό του Μαρτίκα με τον Εμμανουήλ και την ατάκα του make up artist ότι ο κόσμος βαρέθηκε τον φαρμακοποιό. Η Ναυσικά έβγαλε το «καπέλο» στον Εμμανουήλ που κατάφερε να πάρει τη δόξα από τον El Professor και να γίνει αυτός που καταφέρνει να μιλήσει περισσότερο στο φετινό Survivor.Με τα όσα έγιναν στο συμβούλιο ασχολήθηκαν και οι μπλε, ωστόσο το κλίμα διαταράχθηκε ξανά με τους Σπύρο Μαρτίκα και Κωνσταντίνο Εμμανουήλ να ανεβάζουν τους τόνους αγγίζοντας μάλιστα ευαίσθητα ζητήματα, όπως την ιστορία της μητέρας του make up artist και το θάνατο του πατέρα του Τάκη. Οι δυο τους αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.Από την άλλη οι «κολλητές» Βρισηίδα Ανδριώτου και Ευρυδίκη Παπαδόπούλου απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους και αφού αναφέρθηκαν στη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πατέρα του Τάκη στη συνέχεια έδειξαν να είναι συμβιβασμένες με την υποψηφιότητα τους.Την δική της ιστορία είχε να πει η. Το 28χρονο μοντέλο μίλησε για το ξεκίνημα της στο μόντελινγκμε τα πλάνα που «έντυναν» την ιστορία της να εστιάζουν στο ημίγυμνο κορμί της.Το μοντέλο άρχισε να συγκινείται όταν εξομολογήθηκε το πόσο δύσκολα έχει περάσει, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια της, αλλά και για τον εθισμό του πατέρα της στα ναρκωτικά.Πριν οι δυο ομάδες μπουν στο στίβο μάχης ο Γιώργος Λιανός ρώτησε τον Τάκη Καραγκούνια ποια θα είναι η τελική του απόφαση, με τον μισθοφόρο με δάκρυα στα μάτια να ανακοινώνει πως θα παραμείνει στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την κόρη του και για τη μνήμη του πατέρα του. Ο Λιανός του ανακοίνωσε ότι αν νικήσει η ομάδα του θα δει βίντεο με την κόρη του.Συγκλονισμένοι για τα όσα βιώνει ο Τάκης ήταν όλοι στην μπλε ομάδα, με τον Σπύρο Μαρτίκα να ξεσπάει κατά του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ για την «προκλητική ασέβεια» του να χρεώσει την ομάδα του ότι είναι με «κροκοδείλια δάκρια» απέναντι στον συμπαίκτη τους. Ο make up artist χαμογελούσε την ώρα που μιλούσε ο Μαρτίκας και όταν πήρε τον λόγο έκανε μπλε και κόκκινους να του φωνάξουν να σταματήσει, με τον Τάκη να ξεσπάει και να τον χαρακτηρίζει «απάνθρωπο», αποκαλύπτοντας παράλληλα πως οι συμπαίκτες του όχι μόνο του συμπαραστάθηκαν αλλά του πρότειναν να πληρώσουν την κηδεία του πατέρα του.Στο αγωνιστικό σκέλος αυτή τη φορά οι γυναίκες έδωσαν ντέρμπι, με τις μπλε να επικρατούν με 8-7 των κόκκινων και να κάνουν το 1-0 για τους Μαχητές.Στους άνδρες οι μπλε έφτασαν πιο εύκολα στη νίκη με 8-4 και έκαναν πράξη της υπόσχεση που έδωσαν στον Τάκη Καραγκούνια να βρεθεί στο δωμάτιο επικοινωνίας και να δει την κόρη του.Μετά το τέλος των αγώνων η μπλε ομάδα επέστρεψε χαρούμενη και τραγουδώντας στην καλύβα, με τον μισθοφόρο να ζητάει συγχώρεση από τον πατέρα του που δεν θα καταφέρει να τον αποχαιρετήσει και αποκάλυψε πως μίλησε με την κόρη του και του είπε να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο.Οι μπλε είχαν να πάρουν μηνύματα από τους αγαπημένους τους για πολύ καιρό και ήταν λογικό να υπάρχει αρκετή συγκίνηση.Οι δυο ομάδες βρέθηκαν ξανά για να αναμετρηθούν στο «παλούκι» με έπαθλο το κεικ σοκολάτας με τον Σπύρο να συγχαίρει τη Σοφιάνα για τις όμορφες φίλες της και τον Γιώργο Λιανό να τον αποκαλεί «Νο 1 εργένη της Ελλάδας».Όμως δεν ήταν μόνο ο Μαρτίκας που πήρε «τίτλο» από τον Λιανό, γιατί όταν ξεκίνησε ο αγώνας ο παρουσιαστής του Survivor είδε και σχολίασε το… greek lover ύφος του Κατσαούνη.Τελικά νικητές του επάθλου σοκολάτας ήταν οι μπλε με 5-4 με τον τελικό πόντο στην ομάδα του να τον χαρίζει ο MVP του «παλουκιού» Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.