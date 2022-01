Η Σάλμα Χάγιεκ πίνει καφέ με αποκαλυπτικό μαγιό και «κόβει την ανάσα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κάνοντας ηλιοθεραπεία, η 55χρονη Μεξικάνα ηθοποιός και παραγωγόςυποδέχθηκε τη νέα χρονιά πίνοντας τον καφέ της σ' ένα εξωτικό θέρετρο.Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα φορώντας ένα αποκαλυπτικό λεοπάρ μαγιό κόβει την ανάσα.Με ολόσωμο μαγιό, δημιουργία της σχεδιάστριας Melissa Odabash και ευμεγέθη μαύρα γυαλιά του οίκου Saint Laurent, η σύζυγος του Γάλλου Μίδαχαλάρωνε δίπλα στην πισίνα προκαλώντας τον θαυμασμό των 20 εκατομμυρίων ακολούθων της.Η 55χρονη σταρ της ταινίας «House of Gucci» ποζάρει με ύφος ντίβας σ' ένα καταπράσινο τοπίο, με θέα τον ωκεανό.«Πρώτος #καφές της πρώτης #Δευτέρας του πρώτου μήνα μιας ολοκαίνουργιας χρονιάς». «First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year. Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo #lunes #cafe», έγραψε στην επίμαχη λεζάντα όπου ποζάρει με το τολμηρό μαγιό, αξίας 700 ευρώ.Η μικροκαμωμένη Σάλμα ήταν ανέκαθεν περήφανη για τις καμπύλες της γι΄αυτό και τις περισσότερες φορές επιλέγει κολλητά ρούχα ενώ, σε πολλές φωτογραφίες που ανεβάζει στο, ποζάρει με αποκαλυπτικά μαγιό.Πρόσφατα, είχε μιλήσει δημοσίως για τις αλλαγές που παρατηρεί στο σώμα της λόγω της εμμηνόπαυσης, ωστόσο, αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες,