Στην τροχιά της «Omicron» σχολεία, Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας: Οι αλλαγές στα πρωτόκολλα - Τι ισχύει για πιστοποιητικά, άδειες και τηλεργασία

Τρία self test αντί για δύο τη βδομάδα 10-15 Ιανουαρίου για όλους - Δύο rapid και τρία self test οι ανεμβολίαστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε περίπτωση κρούσματος - Τρία self test οι εμβολιασμένοι αν παρουσιαστεί κρούσμα στην τάξη





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εντείνεται η κυβερνητική προετοιμασία για την κορύφωση της νέαςτις επόμενες εβδομάδες, καθώς πληθαίνουν μέρα με την μέρα τα νέα κρούσματα, τα οποία σήμερα σκαρφάλωσαν σήμερα στα 50.126, καταγράφοντας το υψηλότερο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Με το Μέγαρο Μαξίμου να ανεβάζει τα επίπεδα συναγερμού,τόνισε η Υπουργός Παιδείας, η οποία ανακοίνωσε τρείςγια την εκπαίδευση, προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου.Μετά τη σημερινή εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η Υπουργός Παιδείας γνωστοποίησε πως όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με τις εξής αλλαγές:1. Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10-15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν, που θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέονκαι από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, ενώ θα ισχύουν τα εξής:· Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες , 2 δύο rapid και 1 self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των 2 σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες.· Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.· Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: 2 rapid και 1 self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.· Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.Εξελίξεις εντός της ημέρας αναμένονται και αναφορικά με την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης για τους πολίτες και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το καθεστώς για τη χορήγηση άδειας ασθενείας, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας,. Στο εξής (μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης σήμερα) θα εκδίδουν:· Εμβολιασμένοι πολίτες: πιστοποιητικό νόσησης ΜΟΝΟ με θετικό rapid test,· Ανεμβολίαστοι πολίτες: πιστοποιητικό νόσησης με θετικό θετικό rapid test και επιβεβαίωση με PCR.Στην περίπτωση, ωστόσο, παροχής αναρρωτικής άδειας από την εργασία, θα είναι αρκετό το θετικό rapid για όλους τους εργαζομένους (ιδωτικό και δημόσιο) «και επομένως οι εργοδότες θα πρέπει να αποδέχονται το θετικό rapid, προκειμένου να δίνουν την αναρρωτική άδεια», σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «έχουμε έρθει σε συμφωνία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών και άμεσα θα μας διατεθεί από τις ιδιωτικές Κλινικές από το 10% έως 15% των απλών κλινών τους, προκειμένου να διαχειρίζονται Covid περιστατικά», ώστε να ανακουφιστεί άμεσα το ΕΣΥ.Εν τω μεταξύ, αναλυτικές οδηγίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημόσιου τομέα, στη σκιά της ραγδαίας εξάπλωσης της παραλλαγής «Όμικρον» παρείχε πριν ακόμα την έλευση του 2022, το Υπουργείο Εσωτερικών, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά. Συγκεκριμένα, στις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του Δημοσίου στη φάση έξαρσης της πανδημίας, που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με υπηρεσιακό έγγραφο ήδη από τις 30 Δεκεμβρίου, επεκτείνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 50% μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου.Ειδικότερα, «ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας» αναφέρεται στο υπηρεσιακό έγγραφο, όπου απαριθμώνται όλα τα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».Οι οδηγίες αφορούν τόσο στους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες στο Δημόσιο, όσο και τους υπαλλήλους των, δηλαδή όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, «με προτεραιότητα στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου» υπαλλήλους. «Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει», όπως προβλέπεται ακόμη στην ίδια εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, «η παρεχόμενη από τους υπαλλήλους τηλεργασία δεν θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση των πολιτών» υπογραμμίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι «εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες».