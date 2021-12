Νέα βόμβα ταράζει τα «θεμέλια» του Χόλιγουντ: Ο Mr Big του Sex and the City κατηγορείται για δύο κακοποιήσεις γυναικών

«Χείμαρρος» αντιδράσεων από γονείς - Επιστολές διαμαρτυρίας στο HBO - Νέος κύκλος συζητήσεων για το «And Just Like That» μετά την αποκάλυψη του θανάτου του Mr Big





Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών έρχεται να ταράξει τα «θεμέλια» του Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ο Mr Big του Sex and the City, κατά κόσμον Κρις Νορθ , ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο γυναίκες.Όπως αναφέρει το pagesix.com οι δύο γυναίκες ήρθαν σε επικοινωνία με το «The Hollywood Reporter» με μήνες διαφορά η μία από την άλλη και αποκάλυψαν ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από τον Mr. Big. Παράλληλα θυμήθηκαν τις οδυνηρές στιγμές που έζησαν μετά τα προωθητικά σποτ για τη συνέχεια του Sex & the City, “And Just Like”. Όπως ισχυρίστηκαν τα περιστατικά συνέβησαν στο Λος Άντζελες το 2004 και στη Νέα Υόρκη το 2015, αντίστοιχα.«Δεν είμαι σίγουρη πώς αντιμετωπίζετε αυτό το είδος ιστορία. Βλέποντας ότι επαναλάμβανε τον ρόλο του στο Sex and the City δημιούργησε κάτι μέσα μου. Τόσα χρόνια το έθαψα», είπε η μία εκ των δύο γυναικών.Ο Κρις Νορθ μέσα από δήλωση του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι για αυτόν το όχι σημαίνει πάντα όχι. Παράλληλα χαρακτήρισε τα ψευδή τα συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο βγήκαν τώρα στην επιφάνεια.«Οι κατηγορίες εναντίον μου, που έγιναν από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πριν από 30 χρόνια ή και πριν από 30 ημέρες -το όχι πάντα σημαίνει όχι- είναι μία γραμμή που δεν πέρασα. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην προκαλέσει αμφιβολία η χρονική στιγμή που βγαίνουν αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί έρχονται τώρα στην επιφάνεια, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν επιτέθηκα σ’ αυτές τις γυναίκες».